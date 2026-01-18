Indiana vs Miami: la Final de la NCAAF define al campeón del College Football Playoff 2026

La Final del College Football Playoff National Championship 2026 está lista y tendrá un duelo inédito cuando Indiana Hoosiers se enfrente a los Miami Hurricanes por el título del futbol americano colegial de la NCAA.

El partido se disputará este lunes en el Hard Rock Stadium, con un escenario de máxima expectación al tratarse de dos programas que rompieron todos los pronósticos durante la temporada.

El encuentro está programado para iniciar a las 6:30 de la tarde, y podrá seguirse en territorio nacional a través de ESPN, tanto en televisión de paga como en sus plataformas digitales, con opción de narración en español.

TE PUEDE INTERESAR: Santos y Juárez dividen puntos en vibrante empate 2-2 en el Estadio Corona

Indiana llega a esta Final como el gran favorito y con marca perfecta de 15-0, firmando la mejor temporada en la historia del programa y alcanzando por primera vez el juego por el campeonato nacional.

Los Hoosiers dominaron todo el año con una ofensiva equilibrada y una defensiva sólida, y en el College Football Playoff confirmaron su poder al superar con autoridad a Alabama en los Cuartos de Final y posteriormente imponerse a Oregon en la Semifinal.

El equipo es liderado por el mariscal de campo Fernando Mendoza, ganador del Trofeo Heisman, quien ha sido el motor de una ofensiva capaz de castigar por aire y por tierra, además de manejar los tiempos del partido en momentos clave.