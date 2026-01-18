Indiana vs Miami: la Final de la NCAAF define al campeón del College Football Playoff 2026
Los Hoosiers llegan invictos y como favoritos ante unos Hurricanes que sorprendieron desde el puesto 10; la final se juega este lunes 19 de enero en el Hard Rock Stadium
La Final del College Football Playoff National Championship 2026 está lista y tendrá un duelo inédito cuando Indiana Hoosiers se enfrente a los Miami Hurricanes por el título del futbol americano colegial de la NCAA.
El partido se disputará este lunes en el Hard Rock Stadium, con un escenario de máxima expectación al tratarse de dos programas que rompieron todos los pronósticos durante la temporada.
El encuentro está programado para iniciar a las 6:30 de la tarde, y podrá seguirse en territorio nacional a través de ESPN, tanto en televisión de paga como en sus plataformas digitales, con opción de narración en español.
Indiana llega a esta Final como el gran favorito y con marca perfecta de 15-0, firmando la mejor temporada en la historia del programa y alcanzando por primera vez el juego por el campeonato nacional.
Los Hoosiers dominaron todo el año con una ofensiva equilibrada y una defensiva sólida, y en el College Football Playoff confirmaron su poder al superar con autoridad a Alabama en los Cuartos de Final y posteriormente imponerse a Oregon en la Semifinal.
El equipo es liderado por el mariscal de campo Fernando Mendoza, ganador del Trofeo Heisman, quien ha sido el motor de una ofensiva capaz de castigar por aire y por tierra, además de manejar los tiempos del partido en momentos clave.
Del otro lado, Miami se presenta como la gran revelación del CFP tras avanzar desde el puesto 10 del ranking, con récord de 13-2, en una de las rutas más complejas hacia una final nacional.
Los Hurricanes eliminaron en primera ronda a Texas A&M, dieron uno de los golpes más sonados al dejar fuera al segundo sembrado Ohio State y sellaron su pase al juego por el título tras vencer 31-27 a Ole Miss en la Semifinal.
Con Carson Beck al mando, Miami ha combinado experiencia, explosividad ofensiva y una defensiva que ha respondido en momentos críticos. El programa busca conquistar su sexto campeonato nacional y el primero desde la temporada 2001.
La localía es uno de los factores a considerar, ya que el Hard Rock Stadium es casa habitual de Miami, un elemento que podría influir en la dinámica del juego y en la respuesta emocional del equipo.
Indiana, sin embargo, ha demostrado fortaleza fuera de casa y un nivel de concentración que le permitió mantener el invicto durante toda la campaña.
En el apartado de pronósticos, Indiana parte como favorito por alrededor de 8.5 puntos, de acuerdo con las principales líneas previas al partido, mientras que el total de puntos proyectado ronda los 47.5.
El pick principal apunta a Indiana para cubrir la línea, respaldado por su consistencia ofensiva y el equilibrio mostrado a lo largo de la temporada, mientras que una opción secundaria es el over de puntos, considerando la capacidad de Miami para generar jugadas grandes y mantenerse competitivo.
Con estilos contrastantes, un invicto histórico en juego y una posible coronación sorpresiva, la Final entre Indiana y Miami promete ser uno de los duelos más memorables del College Football Playoff y definirá al nuevo campeón del fútbol americano colegial en una noche que puede marcar época.