Santos y Juárez dividen puntos en vibrante empate 2-2 en el Estadio Corona
Santos Laguna dejó escapar una ventaja de dos goles y FC Juárez reaccionó en el segundo tiempo para rescatar la igualada en la Jornada 3 del Clausura 2026
Santos Laguna y FC Juárez protagonizaron un empate 2-2 este domingo en el Estadio Corona, en duelo correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido marcado por dos caras completamente distintas y una reacción notable del conjunto fronterizo en la segunda mitad.
El equipo lagunero tomó la iniciativa desde los primeros minutos y logró reflejar su dominio en el marcador al minuto 26, cuando Ezequiel Bullaude apareció dentro del área para adelantar a los locales con el 1-0.
Santos mantuvo el control del encuentro y antes del descanso encontró el segundo tanto, luego de que Fran Villalba cobrara con precisión una pena máxima para colocar el 2-0 parcial, resultado con el que ambos equipos se fueron al vestidor.
Para el complemento, Juárez modificó su postura y apostó por una presión más alta, lo que le permitió recortar distancias al minuto 55. Rodolfo Pizarro fue el encargado de marcar el 2-1, un gol que cambió por completo el desarrollo del partido y le dio confianza a los visitantes.
La insistencia del conjunto fronterizo tuvo recompensa al 70’, cuando José Luis Rodríguez conectó un remate certero para igualar el marcador 2-2 y silenciar el Estadio Corona.
En los minutos finales, ambos equipos buscaron el gol del triunfo, con Santos intentando retomar el control y Juárez apostando al contragolpe, pero el marcador ya no se movió.
El empate dejó sensaciones encontradas, ya que los laguneros dejaron escapar una ventaja de dos goles, mientras que los Bravos rescataron un punto valioso tras una reacción efectiva en la segunda mitad.
Con este resultado, Santos Laguna y FC Juárez suman unidades en el arranque del Clausura 2026, en un torneo que apenas comienza y donde cada punto será determinante en la pelea por los puestos de Liguilla.