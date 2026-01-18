Santos y Juárez dividen puntos en vibrante empate 2-2 en el Estadio Corona

Santos Laguna y FC Juárez protagonizaron un empate 2-2 este domingo en el Estadio Corona, en duelo correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido marcado por dos caras completamente distintas y una reacción notable del conjunto fronterizo en la segunda mitad.

El equipo lagunero tomó la iniciativa desde los primeros minutos y logró reflejar su dominio en el marcador al minuto 26, cuando Ezequiel Bullaude apareció dentro del área para adelantar a los locales con el 1-0.

Santos mantuvo el control del encuentro y antes del descanso encontró el segundo tanto, luego de que Fran Villalba cobrara con precisión una pena máxima para colocar el 2-0 parcial, resultado con el que ambos equipos se fueron al vestidor.

TE PUEDE INTERESAR: Senegal vence a Marruecos en una Final polémica y conquista la Copa Africana de Naciones

Para el complemento, Juárez modificó su postura y apostó por una presión más alta, lo que le permitió recortar distancias al minuto 55. Rodolfo Pizarro fue el encargado de marcar el 2-1, un gol que cambió por completo el desarrollo del partido y le dio confianza a los visitantes.

La insistencia del conjunto fronterizo tuvo recompensa al 70’, cuando José Luis Rodríguez conectó un remate certero para igualar el marcador 2-2 y silenciar el Estadio Corona.