Jaxson Dart se pierde toda la temporada 2026 con Giants por grave lesión de rodilla

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    Jaxson Dart se pierde toda la temporada 2026 con Giants por grave lesión de rodilla
    Jaxson Dart sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda ante Rams de Los Ángeles y su temporada 2026 con los Giants de Nueva York llegará a su fin. FOTO: ESPECIAL

Nueva York pierde a su quarterback titular tras confirmarse que necesitará cirugía; Jameis Winston queda perfilado para comandar la ofensiva

Los Giants de Nueva York recibieron uno de los golpes más duros de la temporada 2026: Jaxson Dart, su quarterback titular, deberá someterse a una cirugía en la rodilla izquierda y no volverá a jugar en lo que resta de la campaña.

De acuerdo con reportes, los estudios realizados al pasador de segundo año detectaron daños en el ligamento colateral medial (MCL), el ligamento cruzado posterior (PCL) y el menisco.

La parte positiva es que el ligamento cruzado anterior (ACL) permanece intacto, pero la gravedad de las lesiones obliga a una intervención quirúrgica y deja a Dart fuera por el resto del calendario.

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La lesión ocurrió en la primera serie ofensiva del Monday Night Football ante Rams de Los Ángeles, en el SoFi Stadium. Dart fue golpeado por Byron Young y Josaiah Stewart mientras lanzaba el balón y su pierna izquierda quedó atrapada en una posición incómoda.

Aunque salió caminando, no regresó y los Giants terminaron perdiendo 28-6. El golpe cambia el panorama de Nueva York.

Dart había comenzado el año con una actuación sobresaliente en la victoria 28-20 sobre Cowboys de Dallas, al completar 79.3 por ciento de sus pases para 230 yardas y tres touchdowns, además de sumar 54 yardas terrestres.

Ese desempeño elevó las expectativas alrededor de un equipo que arrancó 1-1 bajo Harbaugh.

Con Dart fuera, Jameis Winston apunta a convertirse en el quarterback titular. El veterano ingresó ante los Rams y completó 11 de 27 envíos para 111 yardas, con una intercepción y dos capturas.

Los Giants cuentan con Jake Haener en el equipo de prácticas y han discutido internamente explorar otras opciones en la posición.

Nueva York volverá a la actividad este domingo cuando reciba a Tennessee Titans en el MetLife Stadium.

La ausencia de Dart representa un duro reto para una ofensiva que había construido su identidad alrededor de su movilidad, brazo y capacidad para extender jugadas.

Para los Giants, la prioridad será sostener la temporada con Winston y proteger el futuro de su joven quarterback.

Dart, selección número 25 global del Draft 2025, deberá iniciar una recuperación estimada entre seis y nueve meses, con la mira puesta en regresar sano para 2027, sin riesgos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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