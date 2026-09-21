Rams derrotan 28-6 a los Giants en el Monday Night Football de la NFL

Los Rams de Los Ángeles retomaron el camino de la victoria con una actuación en la que combinaron la experiencia de sus veteranos con el aporte de algunos de sus nuevos elementos. El equipo angelino superó 28-6 a los Giants de Nueva York en el Monday Night Football disputado en el SoFi Stadium. Matthew Stafford encabezó la ofensiva de Los Ángeles con cuatro pases de touchdown, mientras que Davante Adams tuvo una de sus mejores actuaciones desde que llegó al equipo. El receptor terminó con ocho recepciones para 195 yardas y dos anotaciones, aprovechando también la ausencia de Puka Nacua, quien no participó debido a una lesión de cadera.

Las 195 yardas conseguidas por Adams representan la cuarta cifra más alta de su carrera en un partido de temporada regular. El receptor fue el principal objetivo de Stafford durante buena parte del encuentro y participó en las dos primeras anotaciones de los Rams. Stafford completó 22 de 31 envíos para 327 yardas, cuatro touchdowns y una intercepción. Su primer pase de anotación llegó cuando quedaban apenas 11 segundos del primer cuarto, al encontrar a Adams en una jugada de 31 yardas que puso el marcador 7-0.

Los Rams ampliaron la ventaja al comenzar el segundo periodo, cuando Stafford conectó con Williams para un touchdown de 10 yardas. Nueva York tuvo dificultades para responder y además perdió al quarterback Jaxson Dart, quien sufrió una lesión de rodilla durante la primera serie ofensiva. Jameis Winston ingresó en su lugar. Winston también tuvo problemas ante la defensiva local. Con 6:11 por jugar en la primera mitad, Trent McDuffie interceptó un envío dirigido a Malik Nabers, quien había sufrido una lesión en el hombro durante la misma jugada. La intercepción representó la primera de McDuffie como jugador de los Rams y estableció además una nueva marca personal con cuatro pases defendidos en un solo encuentro. Los Giants recuperaron el balón poco después, cuando Jevón Holland interceptó un pase de Stafford dirigido a Adams. Sin embargo, Nueva York no consiguió aprovechar la oportunidad y tuvo que despejar tras una tercera oportunidad detenida por la defensa de Los Ángeles. Más tarde, Holland provocó un balón suelto de Williams y los Giants recuperaron en la yarda 11 de los Rams. La defensa local evitó que la visita llegara a las diagonales y limitó la serie a un gol de campo de 24 yardas. En esa secuencia también apareció Aaron Donald, quien hizo su debut en la temporada 2026. El ala defensiva registró tres tacleadas, una de ellas para pérdida de yardas, y participó en las acciones que obligaron a Nueva York a conformarse con tres puntos. Los Rams incluso tuvieron oportunidad de ampliar la diferencia antes del descanso, pero Harrison Mevis falló un intento de gol de campo de 43 yardas.

La segunda mitad volvió a favorecer a Los Ángeles. A falta de 6:21 para terminar el tercer cuarto, Stafford encontró nuevamente a Adams, ahora en un pase de 11 yardas, para colocar el marcador 21-3. Nueva York respondió con un gol de campo de 52 yardas de Dominic Zvada. Stafford completó su noche con un cuarto pase de touchdown, esta vez para el ala cerrada Terrance Ferguson, quien recibió el envío de cinco yardas con 8:57 por jugar. Los Giants tuvieron una última oportunidad para acercarse en el marcador al llegar hasta la yarda 35 de Los Ángeles, pero fallaron una cuarta oportunidad con 6:17 en el reloj. Además de Dart y Nabers, Nueva York terminó con otras bajas por lesión. Andrew Thomas sufrió una molestia en la ingle, mientras que Brian Burns tuvo problemas en un tobillo durante los minutos finales. Con el triunfo, los Rams de Los Ángeles encontraron una respuesta ofensiva liderada por Stafford y Adams, mientras su defensiva mantuvo a los Giants de Nueva York fuera de la zona de anotación durante todo el encuentro.