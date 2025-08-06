La NFL vuelve este jueves: estos son los partidos y dónde verlos en México

La NFL retoma la actividad este jueves 7 de agosto con el arranque oficial de la pretemporada 2025, en la que los equipos comenzarán a definir su rumbo de cara al inicio de la temporada regular. Tres encuentros abrirán la Semana 1, todos transmitidos en México a través de plataformas de streaming.

Aunque estos partidos no cuentan para la clasificación, son una parte clave del proceso de evaluación en cada franquicia. El cuerpo técnico aprovecha estas semanas para observar a jugadores jóvenes, medir el rendimiento de nuevas incorporaciones y ajustar las estrategias rumbo al Kickoff de septiembre.

Los juegos programados para este jueves son:

Ravens de Baltimore vs Colts de Indianapolis – 5:00 p.m.

Eagles de Philadelphia vs Bengals de Cincinnati – 5:30 p.m.

Seahawks de Seattle vs Raiders de Las Vegas – 8:00 p.m.

Todos los partidos estarán disponibles en México mediante NFL Game Pass por DAZN, plataforma que mantiene los derechos de transmisión de la pretemporada en streaming. Además, otros juegos del calendario se podrán seguir por televisión abierta en Canal 5, 6, 7 y 9, así como en televisión de paga por ESPN, Fox Sports y TUDN.