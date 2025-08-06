La NFL vuelve este jueves: estos son los partidos y dónde verlos en México
Los Ravens y Colts abren la jornada de pretemporada este jueves a las 5:00 pm, en un duelo clave para evaluar suplentes y novatos
La NFL retoma la actividad este jueves 7 de agosto con el arranque oficial de la pretemporada 2025, en la que los equipos comenzarán a definir su rumbo de cara al inicio de la temporada regular. Tres encuentros abrirán la Semana 1, todos transmitidos en México a través de plataformas de streaming.
Aunque estos partidos no cuentan para la clasificación, son una parte clave del proceso de evaluación en cada franquicia. El cuerpo técnico aprovecha estas semanas para observar a jugadores jóvenes, medir el rendimiento de nuevas incorporaciones y ajustar las estrategias rumbo al Kickoff de septiembre.
Los juegos programados para este jueves son:
Ravens de Baltimore vs Colts de Indianapolis – 5:00 p.m.
Eagles de Philadelphia vs Bengals de Cincinnati – 5:30 p.m.
Seahawks de Seattle vs Raiders de Las Vegas – 8:00 p.m.
Todos los partidos estarán disponibles en México mediante NFL Game Pass por DAZN, plataforma que mantiene los derechos de transmisión de la pretemporada en streaming. Además, otros juegos del calendario se podrán seguir por televisión abierta en Canal 5, 6, 7 y 9, así como en televisión de paga por ESPN, Fox Sports y TUDN.
Este regreso a los emparrillados marca el primer paso hacia la temporada 2025-2026, una campaña en la que se espera ver a nuevas figuras consolidarse y a los veteranos mantener su lugar en el roster.
Los equipos aprovecharán estos encuentros para rotar a sus quarterbacks, probar distintas formaciones ofensivas y revisar la profundidad de su defensa. Jugadores que se encuentran peleando un lugar en el equipo titular tienen aquí una oportunidad decisiva.
Además de los tres encuentros de este jueves, el resto de los equipos disputará sus respectivos compromisos de pretemporada en los próximos días. Cabe recordar que cada franquicia jugará tres partidos, con la excepción de Lions de Detroit y Chargers de Los Ángeles, que ya sumaron un juego extra como parte del tradicional Hall of Fame Game.
Con este primer bloque de juegos, la NFL pone en marcha una nueva etapa de preparación. Aunque el marcador es secundario, el desempeño en estos partidos puede definir el futuro inmediato de muchos jugadores dentro de sus organizaciones. Para los aficionados en México, el calendario ya está en marcha y las opciones para seguir cada jugada son más amplias que nunca.