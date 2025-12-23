Confirma la Guardia Costera de EU que entre las víctimas del accidente de la Marina mexicana hay un niño de 2 años

/ 23 diciembre 2025
    Confirma la Guardia Costera de EU que entre las víctimas del accidente de la Marina mexicana hay un niño de 2 años
    En esta imagen proporcionada por Sky Decker Jr., autoridades y voluntarios acuden en ayuda tras el choque de un avión de la Marina mexicana cerca de Galveston, Texas, el lunes 22 de diciembre de 2025. Foto: AP/Sky Decker Jr.

El avión, un modelo bimotor de transporte ligero, transportaba a cuatro miembros de la Marina mexicana y a cuatro civiles, incluyendo al menor

WASHINGTON- La Guardia Costera de EE.UU. confirmó este martes la presencia de un niño de 2 años entre las cinco víctimas mortales que por el momento ha dejado el accidente, en aguas cercanas a la localidad texana de Galveston, de un avión de la Marina mexicana que estaba transportando a este menor para que se le trataran unas quemaduras.

Miembros de la Guardia Costera han detallado a la cadena CNN que, de las ocho personas que viajaban en el avión, una persona permanece aún desaparecida, mientras se desconoce aún el estado de salud de las dos que sí pudieron ser rescatadas con vida.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum expresa condolencias y confirma investigación tras accidente de avioneta de la Marina en Texas

El avión, un modelo bimotor de transporte ligero, transportaba a cuatro miembros de la Marina mexicana y a cuatro civiles, incluyendo al menor, al que se estaba transportando al hospital pediátrico Shriner’s de Galveston en colaboración con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de menores con quemaduras severas.

CNN entrevistó a una persona que reside cerca del lugar del accidente, en el Golfo de México, y que aseguró que se lanzó al agua y logró rescatar a una mujer atrapada entre los restos del avión antes de que llegaran los equipos de rescate.

El avión despegó de Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, y se dirigía al Aeropuerto Internacional Galveston Scholes, unos 80 kilómetros al sureste de Houston, según la web de seguimiento aéreo FlightRadar24.

Otros testigos han asegurado que en el momento del siniestro, que se produjo ayer poco antes de las 15.17 hora local (9.17 GMT del lunes), en la zona había muy poca visibilidad debido a la niebla, motivo por el que se cree que pudo ocurrir el accidente.

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

