Inflación aumentó en la primera quincena de diciembre; INPC creció 0.17 por ciento

La inflación general para la primera quincena de diciembre 2025 fue de 3.72 por ciento a tasa anual, con un Índice de Precios al Consumidor (INPC) de 143.057, el cual aumentó 0.17 por ciento con respecto a la segunda quincena de noviembre, así lo calculó el Instituto Nacional de Estrategia y Geografía (Inegi).

El INPC subyacente (que no considera los bienes y servicios con precios más volátiles) de la primera quincena aumentó un 0.31 por ciento con respecto a la quincena anterior; en términos anuales el aumento fue de 4.34 por ciento.

Por otro lado, el INPC No subyacente tuvo un decrecimiento del 0.30 por ciento entre la segunda quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre de 2025. Con respecto a 2024, se presentó un aumento de 1.71 por ciento.

Los productos que más influyeron al alza de la inflación general fueron: transporte aéreo, loncherías, fondas, torterías y taquerías, servicios turísticos en paquete y el tomate verde. En contraste, el jitomate, el huevo, el pollo y la calabacita influyeron a la baja.

CAMBIOS EN INPC SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

Inegi observó que el INPC Subyacente y No subyacente de la primera quincena de diciembre de 2024 tuvieron una variación de 3.62 y de 7.00 por ciento, representando una diferencia de 0.72 y (-) 5.29 puntos porcentuales con el mismo periodo de 2025.

“En la primera quincena de diciembre de 2025, la variación quincenal de los índices subyacente y no subyacente fue de 0.31 y -0.30 por ciento, en ese orden. En la misma quincena de 2024, fue de 0.50 y 0.16 por ciento”, señaló Inegi.

PRECIOS DE LA CANASTA AL CONSUMO MÍNIMO

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) tuvo un incremento quincenal de 0.05 por ciento. A tasa anual el aumento fue de 3.87 por ciento.

Este índice le da seguimiento a los cambios en los precios de 170 bienes y servicios de las canastas alimentarias y no alimentarias que determinó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Inegi.