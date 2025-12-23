Se reúne Claudia Sheinbaum con Jane Fraser, CEO de Citi

”Recibí con mucho gusto a la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser”, escribió en redes sociales, junto a una fotografía de ambas.

La Mandataria Federal calificó a la CEO de Citi como una “una gran mujer”, tras su encuentro.

A unos días de que Citi concretara la venta de 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo, la directora global del gigante financiero estadounidense, Jane Fraser, se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México informó que hablaron sobre “las buenas perspectivas económicas para nuestro país”.

De acuerdo con una nota informativa compartida por Citi, Fraser reiteró su compromiso de la institución con el país.

”Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por su continuo respaldo a Citi. México es uno de nuestros mercados más importantes, donde tenemos raíces profundas que abarcan más de un siglo”, dijo Fraser.

De acuerdo con la directiva, Citi sigue profundamente comprometido con apoyar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo de México, sirviendo a empresas e instituciones en todo el país.

”Valoramos el liderazgo de la Presidenta y esperamos seguir trabajando en colaboración con nuestros clientes para fortalecer la inversión, promover la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país”, destacó Jane Fraser.