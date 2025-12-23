Descendió 0.5 por ciento el personal ocupado de la Industria Manufacturera y servicios de exportación: Inegi

México
/ 23 diciembre 2025
    Descendió 0.5 por ciento el personal ocupado de la Industria Manufacturera y servicios de exportación: Inegi
    El 60 por ciento del personal ocupado en empresas del programa IMMEX se concentra en Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Jalisco. AP

La planta laboral de las empresas IMMEX en octubre de 2025 decrecieron 16 mil 072 trabajadores y a tasa anual un 2.4 por ciento

El personal ocupado de los establecimientos registrados en el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) registró un descenso del 0.5 (16 mil 072 trabajadores) por ciento con respecto a septiembre de 2025 y a nivel anual 2.4 por ciento (78 mil 652 trabajadores), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las principales entidades federativas que concentraron alrededor del 60 por ciento del personal ocupado por empresas del programa IMMEX fueron Nuevo León (13.2), Baja California y Chihuahua (12.2 por ciento respectivamente), Coahuila (8.6 por ciento), Tamaulipas (7.3 por ciento) y Jalisco (7.2 por ciento).

Las empresas registradas en el programa IMMEX en octubre de 2025 fueron 6 mil 522, de los cuales al sector manufacturero corresponde 5 mil 225 y a las actividades relacionadas con la agricultura, pesca, comercio y servicios (no manufactureros), 1 mil 297.

Por su parte, Baja California concentró el mayor número de empresas IMMEX, con 17.3 por ciento del total (1 mil 128). Le siguen Nuevo León con 13.7 por ciento (893), Chihuahua 9.3 por ciento (606), Coahuila 7.1 por ciento (463 empresas).

También en octubre de 2025 se registró una disminución de 0.1 por ciento de las horas trabajadas, pues la cantidad absoluta fue de 657.9 millones de horas. En las empresas IMMEX del sector manufacturero se presentó un decrecimiento de 0.9 por ciento y en los establecimientos no manufactureros un crecimiento de 6.9 por ciento.

Las ciudades que concentraron alrededor del 52 por ciento fueron: Ciudad de México (17.1 por ciento), Jalisco (12 por ciento), San Luis Potosí (6.5 por ciento), Nuevo León (5.7), Estado de México (5.5 por ciento), Michoacán (3.6 por ciento), Querétaro (2.0 por ciento).

Temas


Economía
trabajadores
industria

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

