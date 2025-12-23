El PIB de EU creció un 1.1% en el tercer trimestre respecto al segundo

Internacional
/ 23 diciembre 2025
    El PIB de EU creció un 1.1% en el tercer trimestre respecto al segundo
    Poco después de conocerse los datos del PIB, Trump publicó un mensaje corto en su red social Truth Social asegurando que el buen desempeño económico respondía precisamente a los gravámenes impuestos a las importaciones. FOTO: ESPECIAL.

El crecimiento a nivel interanual del 4.3% significó un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023

WASHINGTON.-La economía de EE.UU. creció en el tercer trimestre un 1.1 % con respecto al segundo, en lo que supone la primera publicación de datos relativos al producto interior bruto (PIB) del país desde septiembre debido al reciente cierre del Gobierno Federal.

A ritmo interanual, la primera economía del mundo se expandió un 4.3 %, según los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA).

El buen rendimiento de la economía estadounidense parece responder a la fortaleza del consumo, que en el tercer trimestre avanzó un 3.5 % a ritmo anualizado.

A su vez, aunque la inversión de capital retrocedió un 0.3 %, el gasto público creció un 2.2 %.

Esto último implica un desembolso a nivel federal, el cual creció un 2.9 % anualizado, incluyendo una expansión del gasto en defensa un 5.8 % mayor, en línea con la política del Gobierno de Donald Trump de fortalecer el músculo militar del país.

Los datos de la BEA mostraron a su vez que entre julio y septiembre las exportaciones estadounidenses crecieron un 8.8 % y las importaciones se encogieron un 4.7 %, lo que apunta al efecto provocado por los mal llamados “aranceles recíprocos” que el propio Trump anunció en abril como pilar de su guerra comercial.

“Los aranceles son responsables de las excelentes cifras económicas de EE.UU. que se acaban de anunciar... ¡y éstos solo mejorarán! Además, no hay inflación y la seguridad nacional es excelente. ¡Recen por la Corte Suprema de Estados Unidos!”, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hace referencia a las deliberaciones que el máximo tribunal estadounidenses hace estos días sobre la legalidad de gran parte de sus impuestos aduaneros.

El dato publicado hoy es el primero que se conoce sobre el rendimiento de la economía de EE.UU. en el tercer trimestre, ya que la primera estimación estaba originalmente programada para el pasado 30 de octubre.

El reciente cierre de Gobierno Federal que duró 43 días (del 1 de octubre al 12 de noviembre) impidió la publicación de datos macroeconómicos clave, como la inflación del mes de octubre, o retrasó la difusión de cifras de empleo, la balanza comercial o el PIB.

