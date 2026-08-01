Programas Bienestar que abren registro en agosto de 2026: conoce los apoyos disponibles y cómo solicitarlos

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    Programas Bienestar que abren registro en agosto de 2026: conoce los apoyos disponibles y cómo solicitarlos
    Desde apoyos económicos para jóvenes hasta programas de vivienda, salud y descuentos para adultos mayores, conoce cuáles son, las fechas de registro, requisitos y beneficios que ofrece cada uno. FOTO: PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR

Durante agosto de 2026, diversos Programas para el Bienestar abrirán inscripciones en todo México.

Con el cierre del calendario de pagos correspondiente a julio, agosto trae nuevas oportunidades para quienes buscan incorporarse a alguno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-registrar-mi-negocio-en-el-programa-de-apoyo-laboral-jovenes-construyendo-el-futuro-PA22552814

Durante este mes, cuatro programas ya confirmaron la apertura de registros o la instalación de módulos de atención a nivel nacional. Cada uno está dirigido a diferentes sectores de la población y cuenta con requisitos específicos para acceder a sus beneficios.

Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro inició su registro el 1 de agosto de 2026 y permanecerá abierto hasta agotar los lugares disponibles.

Está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan y ofrece capacitación laboral en centros de trabajo registrados.

Entre los principales requisitos se encuentran:

1. Tener entre 18 y 29 años.

2. No contar con empleo ni estar inscrito en una institución educativa.

3. Presentar CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio.

4. Registrar la solicitud en la plataforma oficial del programa.

5. Presentar fotografía reciente y, en el caso de personas extranjeras, documento migratorio vigente.

Los beneficiarios reciben un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, además de seguro médico durante su capacitación.

$!El programa Jóvenes Construyendo el Futuro inició su registro el 1 de agosto de 2026.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro inició su registro el 1 de agosto de 2026. FOTO: PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR

Vivienda para el Bienestar de CONAVI

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) también mantiene módulos de registro durante los primeros días de agosto para el programa Vivienda para el Bienestar.

El apoyo está dirigido a personas que no cuentan con vivienda propia ni acceso a créditos del Infonavit o Fovissste y cuyos ingresos mensuales sean menores a 17 mil 800 pesos.

Los solicitantes deberán presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos y, cuando corresponda, documentación de su pareja o certificados médicos en caso de discapacidad permanente.

El programa busca facilitar el acceso a una vivienda mediante esquemas de financiamiento accesibles.

Credencialización al Servicio Universal de Salud

Durante todo agosto permanecerá abierta la credencialización para el Servicio Universal de Salud, dirigida principalmente a personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y de la Pensión para Personas con Discapacidad.

Para realizar el trámite se requiere identificación oficial, comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto.

La credencial permite acceder a servicios en instituciones públicas como IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, hospitales de Pemex, las Fuerzas Armadas e Institutos Nacionales de Salud.

Tarjeta INAPAM para adultos mayores

Las personas de 60 años o más también podrán tramitar durante agosto la credencial del INAPAM.

Para obtenerla deberán presentar acta de nacimiento, CURP actualizada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, una fotografía tamaño infantil y los datos de una persona de contacto en caso de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/informacion/inapam-abre-registro-para-depositarle-9-mil-500-pesos-al-mes-a-hombres-y-mujeres-mayores-de-60-anos-requisitos-y-como-inscribirse-FE22519590

La credencial ofrece descuentos en transporte, medicamentos, alimentación, cultura, recreación y diversos servicios en establecimientos participantes.

Si estás interesado en alguno de estos apoyos, es recomendable reunir con anticipación la documentación requerida y consultar los módulos o plataformas oficiales para realizar el registro dentro de las fechas establecidas.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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