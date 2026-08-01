¡México destroza el cronómetro! Rompe siete récords y llega a 102 oros en los Centroamericanos 2026

México no sólo ganó medallas este sábado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: nadó contra el reloj y contra sus propias marcas. La última jornada de natación convirtió al Centro Acuático Juan Pablo Duarte en una fábrica de récords, con cinco oros, una plata y dos bronces. La cifra más simbólica cayó en los 200 metros libres. Ava Chávez tocó la pared en 1:59.65 minutos, conquistó el título, fijó récord mexicano y entregó a la delegación su medalla de oro número 100 en Santo Domingo 2026. La bandera tricolor subió al podio, pero el cronómetro contó una historia todavía más grande.

Daniela Linares, la joya de 16 años que rompe récords Daniela Linares fue la protagonista. Con apenas 16 años, abrió el día con 2:11.01 en la eliminatoria de 200 metros dorso para imponer récord de los Juegos. Por la noche volvió al agua y se superó: ganó el oro con 2:10.68, quebró otra vez la marca centrocaribeña y mejoró su propio récord absoluto mexicano de 2:10.72, establecido en abril. En unas horas borró dos veces el límite de la competencia y elevó también el techo nacional. Celia Pulido completó el 1-3 con bronce en 2:12.92.

La rama varonil respondió con Humberto Nájera, campeón de los 200 metros dorso en 1:58.62, nueva marca de los Juegos Centroamericanos. En los 200 libres, Jorge Iga se quedó con plata al detener el reloj en 1:47.95, detrás del guyanés Raekwon Noel. Pulido agregó otro bronce en los 50 metros mariposa con 26.51 segundos. El cierre tuvo forma de relevo y dos nuevas páginas para el libro de récords. Daniela Linares, Byanca Rodríguez, Miranda Grana y Celia Pulido dominaron el 4x100 combinado femenil con 4:05.25; Marcus Reyes, Andrés Puente, Jorge Iga y Andrés Dupont hicieron lo propio en el varonil con 3:36.96. Ambos tiempos fueron récords centrocaribeños. La alberca produjo cinco actuaciones de récord. Al separar cada categoría, México rompió siete registros este sábado: Linares quebró dos veces el récord de los Juegos y una vez el nacional. Chávez firmó marca mexicana; Nájera y los dos relevos establecieron tres récords más del certamen. El equipo concluyó la natación con 39 preseas: 22 oros, 12 platas y cinco bronces, líder absoluto. Osmar Olvera, triatlón y ciclismo también se bañan de oro Fuera de la alberca, Osmar Olvera ratificó su jerarquía en el trampolín de tres metros. El subcampeón olímpico reunió 535.30 puntos para obtener su tercer oro de Santo Domingo 2026; Juan Celaya acompañó el festejo con bronce y 458.05 unidades.

El triatlón abrió temprano la cosecha. Aram Peñaflor ganó con 1:45:28 y se convirtió en el primer bicampeón varonil de la historia centrocaribeña; Ana María Torres dominó la rama femenil en 1:59:00 y Rosa María Tapia terminó tercera. Los resultados también colocaron a México en lo más alto por equipos en ambas ramas. La montaña se pintó de verde, blanco y rojo. Carolina Flores conquistó el cross-country femenil en 1:24:42, mientras Gerardo Ulloa ganó la prueba varonil con 1:23:17 y Adair Prieto completó el 1-2 mexicano con plata. En la ruta, Yareli Acevedo fue subcampeona tras completar los 123.8 kilómetros en 3:10:32 horas.

El ráquetbol cerró con doble título. Alexandra Herrera, Montserrat Mejía y Jessica Parrilla vencieron 2-1 a Guatemala en la final femenil; Rodrigo Montoya, Andree Parrilla y Eduardo Portillo derrotaron 2-0 a Costa Rica en la varonil. México terminó con seis de los siete oros posibles en esta disciplina. La lucha femenil amplió la suma al final de la tarde con la plata de Ámbar Garnica en 68 kilogramos. Al corte de la noche, México mandaba en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2026 con 102 oros, 70 platas y 55 bronces, 227 preseas en total.