Desmiente el INAH a influencer sobre renta del Castillo de Chapultepec

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    Desmiente el INAH a influencer sobre renta del Castillo de Chapultepec
    El INAH desmintió que el recinto haya sido rentado para alguna actividad de corte social. Cuartoscuro

De acuerdo con Estefania Coppola, reservar la explanada exterior tiene un costo total de un millón de pesos

CDMX.- Luego de la polémica que surgió en torno a la cena de gala en el Castillo de Chapultepec organizada por el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) el 10 de junio, la conversación creció tras un video publicado en redes.

Hace unos días, la actriz y creadora de contenido mexicana Estefania Coppola compartió en su cuenta de TikTok un video en el que aseguró que acudió al Castillo de Chapultepec para cotizar la renta del espacio, donde planeaba realizar su boda.

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De acuerdo con la también modelo, lo que puede rentarse es el área del patio exterior, ubicado en el acceso principal del recinto histórico. Reservar esta explanada costaría un total de un millón de pesos, un precio que consideró como “barato”.

Asimismo, la creadora también explicó que durante su visita se le mostraron espacios exclusivos que normalmente no están abiertos para el público en general en los recorridos por las salas de exhibición en el Museo Nacional de Historia.

RESPUESTA DEL INAH

Aunado a ello, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) compartió un comunicado en la plataforma de X, donde desmiente que el recinto haya sido rentado para alguna actividad de corte social, como se estableció en los videos.

Además, aclaró que la visita en la que participó Estefanía Coppola formó parte de la programación habitual del recinto y contó con la asistencia de otras 20 personas, quienes únicamente recorrieron las zonas accesibles al público.

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Según el INAH, este tipo de recorridos guiados nocturnos programados a turistas y locales forman parte de la oferta cultural del Museo y se realizan con estricto apego a la normatividad vigente, bajo la supervisión del INAH.

CENA DE GALA DE LA FIFA

Este caso surge luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) haya señalado que “no se ha establecido ninguna conducta al margen de la ley” en el caso de la cena de gala organizada por la FIFA, previo a la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el Castillo de Chapultepec “se renta desde hace mucho para algunos eventos”. Por su parte, el INAH reveló que la FIFA habría pagado más de un millón 300 mil pesos por la renta.

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Finalmente, cabe señalar que el Castillo de Chapultepec no está disponible para bodas, eventos privados, reuniones empresariales o cualquier celebración de índole social, únicamente están permitidos eventos culturales o académicos.

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