Shelton vs Zverev: final del US Open 2026 pone en juego una sequía de 23 años

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    Shelton vs Zverev: final del US Open 2026 pone en juego una sequía de 23 años
    Ben Shelton remontó ante Frances Tiafoe y avanzó a su primera final de Grand Slam, donde enfrentará a Alexander Zverev por el título del US Open. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El estadounidense remontó ante Tiafoe y buscará su primer Grand Slam; el alemán llega como campeón de Roland Garros y tras vencer a Khachanov

Ben Shelton y Alexander Zverev disputarán la Final del US Open 2026 este domingo en Nueva York. El estadounidense remontó ante Frances Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5, mientras que el alemán superó a Karen Khachanov por 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6).

El choque tendrá una carga histórica para el público local: Shelton buscará terminar con 23 años sin un campeón estadounidense de singles varonil en torneos de Grand Slam. El último fue Andy Roddick, quien conquistó precisamente el Abierto de Estados Unidos en 2003.

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A sus 23 años, Ben jugará su primera final de esta categoría. Ante Tiafoe, el octavo sembrado perdió el parcial inicial, pero encontró respuestas con su servicio y cerró la noche con 20 aces. Su reacción le permitió ganar los tres siguientes sets y quedarse con el duelo entre compatriotas.

Shelton también llegará respaldado por su victoria sobre Carlos Alcaraz en Cuartos de Final. Aquel encuentro terminó a las 3:33 de la madrugada del miércoles, el cierre más tardío en la historia del US Open, y significó la eliminación del campeón defensor.

La exigencia de esa batalla no frenó su avance. Frente a Tiafoe volvió a demostrar capacidad para recuperarse de un inicio adverso: elevó la intensidad en el segundo parcial, quebró en el quinto juego del tercero y presionó en el cierre del cuarto para asegurar el boleto.

Zverev, primer cabeza de serie, buscará su segundo título de Grand Slam después de coronarse en Roland Garros este año. El alemán disputará su tercera final consecutiva en los grandes y regresará al partido por el campeonato en Flushing Meadows, donde fue subcampeón en 2020.

Su recorrido también tuvo complicaciones: necesitó cinco sets en cada una de las dos primeras rondas. Desde entonces encadenó cuatro triunfos sin perder un parcial; ante Khachanov resolvió dos desempates para confirmar esa recuperación.

Así, la Final del US Open enfrentará la ilusión de un debutante en estas instancias con un campeón que aspira a ampliar su palmarés. Shelton tendrá la oportunidad de convertir el impulso de Nueva York en el título más importante de su carrera. El domingo, ambos buscarán que el paso en el torneo termine con la copa entre las manos.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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