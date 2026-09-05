Lobos UAdeC cae 21-10 ante Águilas UACH en su debut de ONEFA

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) comenzaron con una derrota su participación en la temporada 2026 de la Liga Mayor de ONEFA, luego de caer 21-10 ante las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) este viernes en el Estadio Olímpico Universitario de Chihuahua. La Jauría tuvo un inicio favorable y llegó a tener la ventaja durante el segundo cuarto, pero no logró conservarla durante la segunda mitad, en la que el conjunto chihuahuense respondió con 14 puntos sin contestación para quedarse con el triunfo en la primera jornada.

Lobos fue el encargado de abrir el marcador. Una ofensiva terrestre terminó con José Carlos Valdez Robledo ingresando a las diagonales, mientras Nicolás Silva convirtió el punto extra para poner el 7-0.

Las Águilas encontraron la respuesta antes del descanso. Andrés “Andy” Jiménez conectó un pase corto con Santiago Nájera, quien llevó el balón hasta la zona de anotación para igualar el encuentro 7-7. La escuadra dirigida por Daniel “Carrete” volvió a tomar la delantera antes del medio tiempo gracias a un gol de campo de Nicolás Silva, por lo que Lobos se fue al descanso con una ventaja de 10-7. Sin embargo, el panorama cambió en el tercer cuarto. La ofensiva de la UACH comenzó a encontrar espacios y Hugo Eduardo “Fish” Domínguez consiguió una anotación mediante una carrera de 15 yardas. Con el punto extra, las Águilas tomaron la ventaja 14-10. Lobos intentó reaccionar, pero la defensiva local mantuvo el control y la ofensiva chihuahuense volvió a encontrar las diagonales en el último periodo. Andy Jiménez lanzó un pase de 65 yardas que Santiago Nájera convirtió en su segunda anotación de la noche. El punto extra puso el marcador 21-10.

La Jauría ya no pudo modificar la pizarra y terminó su primer compromiso de la campaña con una derrota como visitante. El encuentro también representó el inicio oficial de la nueva etapa del programa de futbol americano de la UAdeC, encabezado en el terreno de juego por Daniel “Carrete” y con Frank González como director del programa. Ahora Lobos tendrá que darle vuelta a la página y enfocarse en su presentación ante su afición. El próximo viernes 11 de septiembre recibirá a los Potros ITSON a las 19:00 horas en el Estadio Jorge Castro de Saltillo, en busca de su primera victoria de la temporada. La Jauría tendrá además una oportunidad de recuperar terreno de inmediato, pues disputará sus siguientes compromisos como local en Saltillo, donde buscará hacer pesar su campo después del tropiezo en Chihuahua.