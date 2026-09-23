Majo Aguilar cantará el Himno Nacional en la NFL México 2026: cuándo y dónde verla

Majo Aguilar pondrá voz al Himno Nacional Mexicano en el regreso de la NFL a la Ciudad de México. La liga confirmó que la cantante participará en la ceremonia previa al partido entre los Vikings de Minnesota y 49ers de San Francisco, programado para el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte. El encuentro de la Semana 11 comenzará a las 7:20 de la noche. La presentación de Aguilar será antes de la patada inicial, dentro del protocolo que acompañará el primer Sunday Night Football disputado fuera de Estados Unidos. “Me llena de orgullo ser mexicana”, expresó Majo en el comunicado difundido por la NFL. La intérprete agradeció la invitación y destacó la oportunidad de representar al país en un escenario internacional, ante los aficionados que acudirán al inmueble capitalino.

La cantante llega a esta cita con tres nominaciones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Ranchero/Mariachi y dos premios consecutivos de Lo Nuestro como Artista Femenina del Año de Música Mexicana. Su propuesta combina la tradición del mariachi con influencias contemporáneas. Su trayectoria también incluye presentaciones en el Zócalo de la Ciudad de México y el Teatro Metropólitan. Con el proyecto Mariachi Mío como parte de su repertorio, Aguilar suma más de 533 millones de reproducciones globales, de acuerdo con los datos difundidos por la liga. Majo ya tiene experiencia en ceremonias deportivas internacionales. El 3 de mayo de 2025 interpretó el Himno Nacional antes del combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y William Scull, celebrado en Riad. Ahora trasladará esa responsabilidad al emparrillado mexicano. La ceremonia contará también con MXKA, encargada del himno de Estados Unidos. Nacida en Oakland, California, e hija de madre originaria de la CDMX, la cantautora mezcla música mexicana y R&B en una propuesta que denomina R&B Tumbados.

¿Dónde ver a Majo Aguilar en la NFL? Los himnos de México y Estados Unidos se transmitirán en vivo por Canal 5 y ESPN. Ambas señales también mostrarán completo el espectáculo de medio tiempo, que estará a cargo de The Warning. La banda regiomontana, integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, fue anunciada el 31 de agosto. Así, el regreso de la NFL a México después de cuatro años tendrá presencia femenina mexicana tanto en la ceremonia previa como durante el descanso. En 2022, los 49ers jugaron ante los Cardinals en este mismo escenario.