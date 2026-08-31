The Warning encabezará el show de medio tiempo de la NFL en México

El encuentro está programado para el 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo local, en el Estadio Banorte, como parte de los nueve partidos internacionales contemplados por la NFL para la temporada 2026.

The Warning llevará su propuesta de rock al campo de juego de la NFL. La banda mexicana, integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, será la encargada del espectáculo de medio tiempo durante el partido que los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings disputarán en la Ciudad de México.

La presentación de The Warning forma parte de una serie de espectáculos musicales que American Express llevará a siete de esos nueve encuentros internacionales, una iniciativa vinculada con la estrategia de la liga para ampliar su presencia fuera de Estados Unidos.

Para The Warning, el concierto representará una nueva oportunidad de presentarse ante un público masivo en su propio país después de una etapa de crecimiento en escenarios internacionales.

“Estamos más que emocionadas de ser parte de este evento de la NFL en nuestro país y en un estadio tan icónico”, señaló la agrupación en un comunicado.

Las integrantes también destacaron su relación con la NFL y anticiparon que buscarán aprovechar el medio tiempo para mostrar parte de la música mexicana ante los aficionados que asistan al encuentro.

La NFL también explicó la elección de la banda. Tim Tubito, director senior de presentación global de juegos, música y entretenimiento de la liga, señaló que la Ciudad de México combina una afición importante por el futbol americano y la música, por lo que The Warning encaja con el perfil que buscan para estas presentaciones.

THE WARNING LLEGA CON UN NUEVO NÚMERO UNO

El anuncio ocurre pocos días después de que el grupo consiguió un resultado relevante en las listas de música de Estados Unidos.

Con “Kerosene”, The Warning se convirtió en la primera banda mexicana y en la primera agrupación integrada exclusivamente por mujeres en llegar al número uno de la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard.

El tema forma parte de su nuevo álbum, “Everything’s Falling”, publicado el pasado 28 de agosto.

De esta manera, la presentación en el Estadio Banorte llegará en un momento de actividad para las hermanas Villarreal, quienes sumarán un escenario de la NFL a su recorrido musical.