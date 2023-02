“Todos practicaron. Me siento bastante bien con ellos” , dijo el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid .

La práctica del viernes, que se llevó a cabo bajo un cielo despejado y un viento bastante fuerte, se centró en la simulación de la zona roja. Acortar el campo, dijo Reid, le da a la práctica una sensación más acelerada.

Aún así, más de 20 jugadores de los Chiefs permanecieron después del entrenamiento para atrapar pases adicionales y hacer trabajos individuales.

“Los muchachos trabajaron duro, hicieron lo suyo”, dijo Reid.

La banda sonora de la práctica tenía un aire decididamente rockero y country, con “Come Sail Away” de Styx y “Great Day to Be Alive” de Travis Tritt se escucharon a todo volumen en el estéreo.

Si bien la preparación parece estar llegando a su fin, Reid seguirá con su rutina tradicional el domingo por la mañana mientras finaliza los preparativos para lograr su segunda victoria en el Super Bowl como entrenador en jefe de la NFL, haciendo lo que mas le gusta: “estudiar más”.

“Es como cuando estás estudiando para los finales, has agotado todo y luego llegas a un punto en el que dices ‘esto es lo que es’”, dijo Reid.

“Aquí es donde estamos. Esto es lo mejor que tengo. De esa manera no tienes que mirar hacia atrás y decir: ‘Ojalá lo hubiera hecho de otra manera’”

En cuanto al discurso previo al juego, Reid dijo que no tendrá que dedicar demasiado tiempo a elaborar su mensaje, ya que tiende a ser breve.

“No me gustan mucho los discursos”, dijo Reid. “No duran mucho. Entonces, entro y salgo bastante rápido. Siempre les digo a los muchachos que si el discurso no cabe en una ficha de cardex, probablemente no lo tendrán”.

A principios de semana, Reid confesó que cuanto mayor se hace, más aprecia un momento como este; otro viaje al Super Bowl.

Cuando se le preguntó qué le llamó la atención de esta semana, respondió: “Me ha impresionado mucho a todos en la AZU (Arizona State University), esta gente nos cuida. Nuestro equipo, como lo ha hecho todo el año, ha trabajado duro. Aprecio mucho eso de ellos”.

Con información de Conor Orr, Sports Illustrated