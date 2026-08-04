Pamela Reyes representará a México en el Mundial de Flag Football rumbo a Los Ángeles 2028

La entrenadora saltillense Pamela Reyes Wiseman formará parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana Femenil de flag football que competirá del 13 al 16 de agosto en el Campeonato Mundial de Düsseldorf, Alemania, torneo que otorgará las primeras plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde esta disciplina hará su debut en el programa olímpico. La Federación Mexicana de Futbol Americano confirmó la integración de la coahuilense al staff de entrenadoras del equipo nacional, donde trabajará como asistente ofensiva. Su incorporación responde a la experiencia que acumuló durante su etapa como jugadora del representativo mexicano, con el que consiguió dos campeonatos mundiales antes de iniciar su carrera desde el banquillo.

Ahora, Reyes Wiseman tendrá la oportunidad de aportar esa trayectoria a una generación que buscará mantener a México entre las principales potencias del flag football internacional y asegurar uno de los dos boletos directos que estarán en disputa para la justa olímpica. La selección femenil llega al Mundial con resultados que respaldan sus aspiraciones. Durante 2025 conquistó el Campeonato de las Américas y los World Games, actuaciones que le permitieron mantenerse en la primera posición del ranking mundial.

En territorio alemán competirán 16 selecciones nacionales. Durante los dos primeros días se disputará la fase de grupos y posteriormente se desarrollarán las rondas eliminatorias, incluyendo las semifinales y los encuentros por las medallas. México quedó ubicado en el Grupo A junto con Alemania, Italia y Eslovenia. El debut será el 13 de agosto frente al conjunto anfitrión, considerado uno de los rivales más exigentes del sector. Posteriormente enfrentará a Eslovenia y concluirá la primera fase ante Italia en busca de avanzar a la etapa decisiva. Para Pamela Reyes, este campeonato representa un nuevo capítulo en una trayectoria ligada al desarrollo del flag football mexicano. Después de defender durante varios años los colores nacionales dentro del campo, ahora contribuirá desde el área técnica en un proceso que tiene como principal objetivo alcanzar la primera participación olímpica del país en esta modalidad.

De forma paralela también se celebrará el Mundial de la rama varonil en la misma sede. La selección mexicana masculina buscará igualmente uno de los pases a Los Ángeles 2028 y quedó sembrada en un grupo junto a Alemania, Brasil y Suiza. El representativo nacional ocupa actualmente el tercer lugar del ranking mundial, solo por detrás de Estados Unidos y Austria, por lo que llegará a Düsseldorf con la expectativa de disputar los primeros lugares y mantenerse entre las selecciones protagonistas del torneo. La participación de Pamela Reyes también representa presencia coahuilense en uno de los eventos más relevantes del ciclo olímpico para el flag football, disciplina que vivirá en Alemania un torneo que marcará el rumbo hacia su histórica presentación en unos Juegos Olímpicos.