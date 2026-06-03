Bulls de Saltillo es subcampeón nacional de flag football

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    Bulls de Saltillo es subcampeón nacional de flag football
    Bruno García, Josué Zamarrón, Gabriel Aguirre y sus compañeros colocaron a Saltillo entre los mejores equipos escolares del país. FOTO: ESPECIAL

El equipo dirigido por Pamela Reyes llegó invicto a la final y cayó por un cerrado marcador de 20-18 ante Chihuahua, conquistando la medalla de plata para Coahuila

Los Bulls del Instituto Hemingway de Saltillo regresarán de Guadalajara con una medalla de plata y el reconocimiento de haberse convertido en uno de los mejores equipos de flag football escolar del país, luego de alcanzar la final de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2026 en la categoría de 12 años y menores.

El conjunto coahuilense protagonizó una destacada participación durante el torneo nacional, donde avanzó de manera invicta hasta el partido por el campeonato. Bajo la dirección de la entrenadora Pamela Reyes, los Bulls mostraron solidez ofensiva y defensiva en cada una de sus presentaciones, superando con amplitud a sus rivales desde la fase de grupos.

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Su camino hacia la final comenzó con triunfos sobre Guanajuato por marcador de 41-0, Guerrero por 54-12 y Tamaulipas por 32-12. Ya en la ronda eliminatoria, los saltillenses mantuvieron el mismo nivel al vencer 33-0 a Colima en cuartos de final.

La semifinal representó una de sus actuaciones más contundentes del certamen. Frente al representativo de Nuevo León, uno de los equipos con mayor tradición en esta disciplina, los Bulls dominaron de principio a fin para imponerse por marcador de 50-0 y asegurar su lugar en la disputa por el título nacional.

En la gran final se encontraron con Chihuahua, en un encuentro que mantuvo la emoción hasta los últimos instantes. A diferencia de los partidos anteriores, el duelo fue mucho más equilibrado y se definió por pequeños detalles. Finalmente, los chihuahuenses lograron imponerse 20-18, dejando a los saltillenses a tan solo dos puntos de conquistar el campeonato.

Pese al resultado, la actuación de los Bulls dejó huella en el torneo. El equipo finalizó como subcampeón nacional tras una semana en la que demostró disciplina, trabajo en conjunto y capacidad para competir al más alto nivel escolar.

El representativo estuvo integrado por Bruno García, Josué Zamarrón, Gabriel Aguirre, Pablo de la Peña, Yadier Cortés, Arturo Juárez, Aron Ibarra, Rafael Cepeda, Esteban Ramos y Radaméz Rangel, quienes defendieron los colores del Instituto Hemingway y de Coahuila en la justa nacional.

La medalla de plata obtenida en Guadalajara se suma a los resultados positivos que ha conseguido el programa de flag football del Instituto Hemingway, consolidando a los Bulls como uno de los referentes de esta disciplina en el estado.

Aunque el campeonato quedó a una sola anotación de distancia, el subcampeonato nacional representa un logro significativo para el equipo saltillense, que regresará a casa con la satisfacción de haber disputado la final y de colocar el nombre de Saltillo entre los protagonistas del flag football escolar mexicano.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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