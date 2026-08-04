Romina Hinojosa completa la contrarreloj y sigue haciendo historia en el Tour de Francia Femenil 2026

Romina Hinojosa continúa escribiendo su historia en el Tour de Francia Femenil 2026. La ciclista mexicana del equipo Lotto-Intermarché afrontó este martes la cuarta etapa de la competencia, una contrarreloj individual de 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon, donde registró un tiempo de 31 minutos y 30 segundos. La tamaulipeca, formada deportivamente en Nuevo León, cruzó la meta en el puesto 108 de la jornada, con una diferencia de 3 minutos y 54 segundos respecto a la vencedora del día, la suiza Marlen Reusser, del Movistar Team, quien detuvo el cronómetro en 27:30.

La disputa por la etapa fue cerrada, ya que Reusser superó apenas por cuatro segundos a la neerlandesa Lieke Nooijen, mientras que su compatriota Demi Vollering completó el podio en la tercera posición. Con este resultado, Hinojosa se mantiene en el lugar 138 de la clasificación general del Tour, que continúa encabezada por la noruega Sigrid Haugset, portadora del maillot amarillo tras las primeras cuatro jornadas.

Hasta ahora, la participación de la mexicana ha mostrado una evolución constante en sus posiciones de etapa. Debutó con un sitio 130 en la primera fracción, ocupó el lugar 138 en la segunda, mejoró hasta el puesto 85 en la tercera y este martes concluyó en el 108 durante la prueba contra el reloj. La edición 2026 representa un momento especial para Hinojosa, al convertirse en la primera ciclista mexicana en disputar la versión moderna del Tour de Francia Femenil, un logro que considera importante no solo para su carrera, sino también para el crecimiento del ciclismo femenil en el país. Tras iniciar su participación en la competencia, la pedalista compartió que uno de sus principales objetivos es abrir camino para futuras generaciones de deportistas mexicanas. ”La verdad es un honor. Sí soy la primera en la versión nueva del Tour de France femenino. Es algo muy padre que sé que voy a poder contar a mis futuros hijos y espero poder inspirar a nuevas generaciones para que lo hagan mejor que yo; de verdad, esa es mi meta”, expresó.

Hinojosa también habló sobre la exigencia física que ha encontrado en la ronda francesa, incluso en etapas que sobre el papel parecen menos complicadas. ”Hoy era llano entre comillas porque tenía 1,800 metros de desnivel. Hubo tres subidas de tercera categoría y una de cuarta al final. La verdad es que estuvo brutal, como debe ser el Tour de Francia”, comentó. La competencia continuará este 5 de agosto con la quinta etapa, un recorrido de 140 kilómetros entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais. El trazado incluye un final de media montaña, un terreno que volverá a poner a prueba a las aspirantes de la clasificación general y en el que Romina Hinojosa buscará seguir sumando experiencia en la carrera más importante del ciclismo femenil.