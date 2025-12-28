Raiders caen en casa ante Giants y cierran año con 14 derrotas

Los Raiders de Las Vegas dejaron el Allegiant Stadium con una derrota que pesa más allá del marcador. La caída 34-10 frente a los Giants de Nueva York no solo extendió una temporada complicada, sino que colocó a la franquicia en una posición clave rumbo al Draft de la NFL de 2026, donde ahora posee la primera selección global.

El partido tomó rumbo desde temprano. Los Giants de Nueva York abrieron el marcador al cierre del primer cuarto con una carrera de una yarda de Devin Singletary, tras una serie larga que marcó el tono del encuentro. A partir de ahí, el equipo local controló el ritmo ante un rival que volvió a tener dificultades para sostener series ofensivas consistentes.

El mariscal Jaxson Dart fue uno de los nombres centrales del duelo. Completó 22 de 30 pases para 207 yardas y aportó de forma directa con las piernas, al sumar 50 yardas en seis acarreos y anotar en dos ocasiones por la vía terrestre. Su movilidad complicó a la defensiva de los Raiders de Las Vegas, que tuvo problemas para ajustar en terceras oportunidades.