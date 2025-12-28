Raiders caen en casa ante Giants y cierran año con 14 derrotas
El resultado le dio a Nueva York su tercera victoria del año y dejó a Las Vegas con la primera selección global del Draft 2026
Los Raiders de Las Vegas dejaron el Allegiant Stadium con una derrota que pesa más allá del marcador. La caída 34-10 frente a los Giants de Nueva York no solo extendió una temporada complicada, sino que colocó a la franquicia en una posición clave rumbo al Draft de la NFL de 2026, donde ahora posee la primera selección global.
El partido tomó rumbo desde temprano. Los Giants de Nueva York abrieron el marcador al cierre del primer cuarto con una carrera de una yarda de Devin Singletary, tras una serie larga que marcó el tono del encuentro. A partir de ahí, el equipo local controló el ritmo ante un rival que volvió a tener dificultades para sostener series ofensivas consistentes.
El mariscal Jaxson Dart fue uno de los nombres centrales del duelo. Completó 22 de 30 pases para 207 yardas y aportó de forma directa con las piernas, al sumar 50 yardas en seis acarreos y anotar en dos ocasiones por la vía terrestre. Su movilidad complicó a la defensiva de los Raiders de Las Vegas, que tuvo problemas para ajustar en terceras oportunidades.
Otro golpe importante llegó en el tercer cuarto, cuando el defensivo Deonte Banks devolvió un despeje 95 yardas hasta la zona de anotación. Esa jugada amplió la diferencia y terminó por inclinar el partido de manera definitiva para los Giants de Nueva York, que así rompieron una racha de nueve derrotas consecutivas y alcanzaron su tercera victoria del año.
En el juego aéreo, Wan’Dale Robinson fue el receptor más constante para Nueva York, con 11 recepciones y 113 yardas, sirviendo como válvula de escape en momentos clave. Del lado de Las Vegas, Michael Mayer lideró la ofensiva con nueve recepciones para 89 yardas, mientras que Ashton Jeanty aportó 60 yardas en 16 acarreos, aunque sin lograr cambiar el desarrollo del encuentro.
La situación se complicó aún más para los Raiders de Las Vegas al inicio del último cuarto, cuando Geno Smith sufrió una lesión en el tobillo tras lanzar su segunda intercepción del partido. El mariscal fue golpeado accidentalmente por un compañero al intentar realizar la tacleada sobre Dane Belton. Smith fue descartado minutos después. Antes de salir, había completado 20 de 28 pases para 176 yardas, con un touchdown y dos envíos interceptados. Kenny Pickett cerró el partido con dos pases completos para 16 yardas.
Con marca de 3-13, los Giants de Nueva York cerrarán la temporada 2025 en casa frente a los Cowboys. Los Raiders de Las Vegas, que igualaron un récord de franquicia con 14 derrotas en una campaña, concluirán el calendario también en casa, frente a Kansas City, ya con la mira puesta en un draft que podría marcar el rumbo del futuro inmediato del equipo.