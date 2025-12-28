Browns vencen a Steelers y el Norte de la AFC se define en la última semana
Con este resultado, Pittsburgh perdió la oportunidad de asegurar la división y ahora deberá definir el título y su pase a la postemporada frente a los Ravens de Baltimore
En la penúltima semana de la temporada regular, el Norte de la Conferencia Americana volvió a colocarse en el centro de la conversación. Los Browns de Cleveland se impusieron 13-6 a los Steelers de Pittsburgh en un duelo divisional que alteró por completo el escenario rumbo a la postemporada y dejó todo abierto para el cierre del calendario, donde aparecerán los Ravens de Baltimore como juez directo.
El resultado fue un golpe para Pittsburgh, que llegó al encuentro con margen para asegurar su camino, pero terminó cediendo terreno en el momento menos oportuno. Con la derrota, los Steelers de Pittsburgh no solo dejaron escapar la posibilidad de llegar tranquilos a la última semana, sino que ahora deberán jugarse el título divisional y su pase a los Playoffs en un enfrentamiento directo frente a Baltimore.
Para Cleveland, el partido representó una oportunidad de competir pese a su marca negativa. Lejos de limitarse a cumplir el trámite, los Browns de Cleveland tomaron la iniciativa desde el inicio. En el primer cuarto, Andre Szmyt abrió el marcador con un gol de campo y poco después llegó la jugada clave del encuentro: Shedeur Sanders encontró al novato Harold Fannin Jr. en la zona de anotación para colocar el 10-0 temprano.
La respuesta de Pittsburgh llegó con dificultades. Tras un primer cuarto sin ritmo, la ofensiva logró avanzar lo suficiente en el segundo periodo para sumar con un gol de campo de Chris Boswell. Una intercepción de la defensiva dio esperanzas de cambio de rumbo, pero la serie terminó de nuevo en tres puntos, dejando el marcador 10-6 al descanso.
La segunda mitad estuvo marcada por errores y oportunidades desperdiciadas. Ambos equipos intercambiaron pérdidas de balón y series ofensivas cortas, sin que el marcador se moviera durante gran parte del complemento. Pittsburgh volvió a recuperar el ovoide al inicio del último cuarto, pero la ofensiva no logró capitalizar.
Con el partido entrando en sus minutos finales y la tensión acumulándose, Cleveland optó por asegurar. Szmyt conectó su segundo gol de campo de la tarde para ampliar la ventaja y sellar una victoria que, aunque no cambia su panorama general, sí tuvo impacto directo en la división.
Tras la jornada, los números dejaron a Steelers de Pittsburgh con marca de 9-7, seguidos por Ravens de Baltimore con 8-8, Bengals de Cincinnati con 6-10 y Browns de Cleveland con 4-12. El desenlace del Norte de la Americana se definirá en la Semana 18, con Pittsburgh y Baltimore frente a frente por el título divisional y un boleto a la postemporada.