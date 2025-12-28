Browns vencen a Steelers y el Norte de la AFC se define en la última semana

En la penúltima semana de la temporada regular, el Norte de la Conferencia Americana volvió a colocarse en el centro de la conversación. Los Browns de Cleveland se impusieron 13-6 a los Steelers de Pittsburgh en un duelo divisional que alteró por completo el escenario rumbo a la postemporada y dejó todo abierto para el cierre del calendario, donde aparecerán los Ravens de Baltimore como juez directo.

El resultado fue un golpe para Pittsburgh, que llegó al encuentro con margen para asegurar su camino, pero terminó cediendo terreno en el momento menos oportuno. Con la derrota, los Steelers de Pittsburgh no solo dejaron escapar la posibilidad de llegar tranquilos a la última semana, sino que ahora deberán jugarse el título divisional y su pase a los Playoffs en un enfrentamiento directo frente a Baltimore.

TE PUEDE INTERESAR: Nick Torres de Algodoneros a las Grandes Ligas: MVP de la LMB firma con los Yankees

Para Cleveland, el partido representó una oportunidad de competir pese a su marca negativa. Lejos de limitarse a cumplir el trámite, los Browns de Cleveland tomaron la iniciativa desde el inicio. En el primer cuarto, Andre Szmyt abrió el marcador con un gol de campo y poco después llegó la jugada clave del encuentro: Shedeur Sanders encontró al novato Harold Fannin Jr. en la zona de anotación para colocar el 10-0 temprano.