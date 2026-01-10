Rams vencen a Panthers y se convierten en el primer invitado a la Ronda Divisional de la NFL

Los Rams de Los Ángeles se convirtieron en el primer invitado a la Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL tras imponerse 34-31 a los Panthers de Carolina en un duelo de alta tensión correspondiente a la Ronda de Comodines, disputado en el Bank of America Stadium. El encuentro tuvo intercambios constantes en el marcador, remontadas de ambos lados y se resolvió hasta los segundos finales con un ataque quirúrgico del conjunto angelino. Desde el arranque, los Rams mostraron agresividad ofensiva y tomaron ventaja temprana, pero Carolina respondió con ajustes que equilibraron el trámite y llevaron el partido a un cierre apretado. TE PUEDE INTERESAR: Ronda de Comodines de la NFL: es el turno de Jaguars, Bills, Eagles, 49ers, Patriots y Chargers

La clave terminó siendo la experiencia del mariscal Matthew Stafford, quien firmó una actuación determinante al completar 24 de 42 pases para 304 yardas, tres touchdowns y una intercepción, además de comandar la serie ofensiva definitiva cuando el margen de error era mínimo. Con el marcador en contra en el último cuarto, Los Ángeles armó una ofensiva larga y precisa que consumió reloj y culminó con un pase de anotación de 19 yardas a Colby Parkinson con menos de un minuto por jugar, jugada que silenció al estadio y sentenció el pase a la siguiente ronda. Antes, el duelo había vivido momentos de alto voltaje, incluido un dominio alterno en la posesión y ventajas cambiantes que mantuvieron el suspenso hasta el final. Los Panthers, campeones de la NFC Sur, ofrecieron resistencia y carácter bajo el mando de Bryce Young, quien mantuvo a su equipo en la pelea durante todo el encuentro y logró colocar a Carolina arriba 31-27 en el último periodo. Sin embargo, la defensiva local no pudo contener el empuje final de los Rams, que supieron capitalizar su última oportunidad. Además del brazo de Stafford, destacó la participación de Puka Nacua, pieza clave para mover las cadenas y generar espacios en momentos decisivos, mientras que la ofensiva angelina logró sobreponerse a castigos y a un par de jugadas desperdiciadas que complicaron el desarrollo del juego.