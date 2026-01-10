Rams vencen a Panthers y se convierten en el primer invitado a la Ronda Divisional de la NFL

Fútbol Americano
/ 10 enero 2026
    Rams vencen a Panthers y se convierten en el primer invitado a la Ronda Divisional de la NFL
    Matthew Stafford lideró la ofensiva de los Rams de Los Ángeles en el triunfo 34-31 ante los Panthers de Carolina, resultado que los convirtió en el primer invitado a la Ronda Divisional de la NFL. FOTO: AP

Con un cierre dramático y un pase decisivo de Matthew Stafford en los segundos finales, los Rams superaron 34-31 a los Panthers en la Ronda de Comodines

Los Rams de Los Ángeles se convirtieron en el primer invitado a la Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL tras imponerse 34-31 a los Panthers de Carolina en un duelo de alta tensión correspondiente a la Ronda de Comodines, disputado en el Bank of America Stadium.

El encuentro tuvo intercambios constantes en el marcador, remontadas de ambos lados y se resolvió hasta los segundos finales con un ataque quirúrgico del conjunto angelino.

Desde el arranque, los Rams mostraron agresividad ofensiva y tomaron ventaja temprana, pero Carolina respondió con ajustes que equilibraron el trámite y llevaron el partido a un cierre apretado.

TE PUEDE INTERESAR: Ronda de Comodines de la NFL: es el turno de Jaguars, Bills, Eagles, 49ers, Patriots y Chargers

La clave terminó siendo la experiencia del mariscal Matthew Stafford, quien firmó una actuación determinante al completar 24 de 42 pases para 304 yardas, tres touchdowns y una intercepción, además de comandar la serie ofensiva definitiva cuando el margen de error era mínimo.

Con el marcador en contra en el último cuarto, Los Ángeles armó una ofensiva larga y precisa que consumió reloj y culminó con un pase de anotación de 19 yardas a Colby Parkinson con menos de un minuto por jugar, jugada que silenció al estadio y sentenció el pase a la siguiente ronda.

Antes, el duelo había vivido momentos de alto voltaje, incluido un dominio alterno en la posesión y ventajas cambiantes que mantuvieron el suspenso hasta el final.

Los Panthers, campeones de la NFC Sur, ofrecieron resistencia y carácter bajo el mando de Bryce Young, quien mantuvo a su equipo en la pelea durante todo el encuentro y logró colocar a Carolina arriba 31-27 en el último periodo.

Sin embargo, la defensiva local no pudo contener el empuje final de los Rams, que supieron capitalizar su última oportunidad.

Además del brazo de Stafford, destacó la participación de Puka Nacua, pieza clave para mover las cadenas y generar espacios en momentos decisivos, mientras que la ofensiva angelina logró sobreponerse a castigos y a un par de jugadas desperdiciadas que complicaron el desarrollo del juego.

Aun así, la ejecución en el cierre fue suficiente para inclinar la balanza.

Con este resultado, Rams de Los Ángeles (12-5) avanzan como el primer clasificado a la Ronda Divisional de la NFC, a la espera de conocer a su próximo rival, uno de los equipos mejor sembrados de la conferencia.

Para Panthers de Carolina, la temporada concluye con una actuación competitiva en postemporada que deja bases sólidas para el futuro, pese a quedarse a un paso de la sorpresa.

Temas


Futbol Americano
Ronda De Comodines
resultados

Localizaciones


Carolina Del Norte

Organizaciones


NFL
Carolina Panthers
Los Angeles Rams

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

