Ronda de Comodines de la NFL: es el turno de Jaguars, Bills, Eagles, 49ers, Patriots y Chargers

La Ronda de Comodines de la NFL continúa este domingo 11 de enero con una triple cartelera que promete emociones de principio a fin, en una jornada clave rumbo al Super Bowl.

Tres partidos definirán a nuevos clasificados a la ronda divisional, con duelos de alto voltaje tanto en la Conferencia Americana como en la Nacional, además de horarios accesibles para la audiencia en México y múltiples opciones de transmisión.

TE PUEDE INTERESAR: Indiana aplasta a Oregon y cita Final colegial ante Miami

La actividad dominical arranca al mediodía (a las 12) con el enfrentamiento entre los Bills de Búfalo y los Jaguars de Jacksonville, duelo que se disputará en el EverBank Stadium.

Jacksonville llega como uno de los mejores sembrados de la AFC y con la ventaja de jugar en casa, mientras que Búfalo aparece como un rival peligroso en postemporada por su experiencia reciente en playoffs y su capacidad para competir como visitante.

En México, este partido podrá seguirse a través de CBS, Paramount+ y las señales habituales de ESPN y Disney+, dependiendo del sistema de televisión de paga.