Ronda de Comodines de la NFL: es el turno de Jaguars, Bills, Eagles, 49ers, Patriots y Chargers
La NFL vive un domingo decisivo en la Ronda de Comodines con tres partidos de alto voltaje, duelos clave rumbo al Super Bowl, con los favoritos en acción
La Ronda de Comodines de la NFL continúa este domingo 11 de enero con una triple cartelera que promete emociones de principio a fin, en una jornada clave rumbo al Super Bowl.
Tres partidos definirán a nuevos clasificados a la ronda divisional, con duelos de alto voltaje tanto en la Conferencia Americana como en la Nacional, además de horarios accesibles para la audiencia en México y múltiples opciones de transmisión.
La actividad dominical arranca al mediodía (a las 12) con el enfrentamiento entre los Bills de Búfalo y los Jaguars de Jacksonville, duelo que se disputará en el EverBank Stadium.
Jacksonville llega como uno de los mejores sembrados de la AFC y con la ventaja de jugar en casa, mientras que Búfalo aparece como un rival peligroso en postemporada por su experiencia reciente en playoffs y su capacidad para competir como visitante.
En México, este partido podrá seguirse a través de CBS, Paramount+ y las señales habituales de ESPN y Disney+, dependiendo del sistema de televisión de paga.
Más tarde, a las 3:30 de la tarde, se jugará uno de los encuentros más atractivos del fin de semana, cuando los 49ers de San Francisco visiten a los Eagles de Filadelfia en el Lincoln Financial Field.
Este choque enfrenta a dos equipos con aspiraciones reales de llegar al Super Bowl, ambos con planteles completos y estilos bien definidos.
Filadelfia intentará imponer condiciones como local, mientras que San Francisco buscará hacer valer su fortaleza defensiva y su equilibrio ofensivo para avanzar a la siguiente ronda. La transmisión en México estará disponible por FOX, FOX Sports y plataformas de streaming vinculadas a esta señal.
El cierre del domingo llegará en el horario estelar de las 7 de la noche, cuando los Patriots de Nueva Inglaterra reciban a los Chargers de Los Ángeles en el Gillette Stadium.
Nueva Inglaterra parte como uno de los sembrados más altos de la AFC y buscará aprovechar la localía para imponer su ritmo desde el inicio, mientras que los Chargers llegan como un equipo capaz de sorprender fuera de casa y extender su temporada.
Este compromiso podrá verse en México a través de NBC, Peacock y Disney+, según la disponibilidad de señal.
Con estos tres encuentros, la NFL entra en su fase más decisiva, donde cada error puede marcar el final del camino.
La Ronda de Comodines ofrece enfrentamientos directos, estadios llenos y la presión máxima de la postemporada, en una jornada dominical que será determinante para definir a los equipos que mantendrán vivo el sueño de levantar el trofeo Vince Lombardi.