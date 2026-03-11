Italia derrota 9-1 a México y elimina al Tricolor del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El encuentro comenzó con un duelo de pitcheo entre Aaron Nola, abridor de Italia, y Javier Assad por México. Durante las primeras entradas, ambos equipos lograron contener el daño ofensivo, aunque la novena italiana encontró la forma de romper el cero en la segunda entrada.

El equipo europeo mostró solidez tanto en el pitcheo como en la ofensiva para asegurar el liderato del grupo con marca perfecta de 4-0, mientras que Estados Unidos avanzó en segundo lugar con récord de 3-1. México, por su parte, cerró su participación con foja de 2-2, insuficiente para mantenerse con vida en la competencia.

Italia firmó una actuación contundente y derrotó 9-1 a México en el último juego del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, resultado que definió la clasificación en el sector y dejó eliminado al conjunto tricolor del torneo.

Fue ahí cuando Vinnie Pasquantino conectó un cuadrangular por el jardín derecho que puso en ventaja a los europeos y marcó el inicio del dominio ofensivo de Italia en el partido.

La presión continuó en la cuarta entrada con otro batazo de largo alcance, esta vez de Jon Berti, quien envió la pelota entre los jardines izquierdo y central para ampliar la ventaja a 2-0.

Italia terminó de inclinar el encuentro a su favor en el quinto inning, cuando armó un rally de tres carreras que cambió por completo el panorama del juego. Un sencillo productor de Jakob Marsee permitió que dos carreras llegaran al plato, mientras que un toque de sacrificio de Nicky Nori impulsó otra anotación para colocar el marcador 5-0.

A partir de ese momento, el equipo italiano manejó el ritmo del encuentro con tranquilidad.

El sexto episodio trajo nuevamente daño para México cuando Pasquantino apareció otra vez en la caja de bateo y conectó su segundo cuadrangular de la noche, ampliando la ventaja a 6-0 y consolidándose como una de las figuras ofensivas del partido.

Italia volvió a sumar en la séptima entrada gracias a un sencillo de Jon Berti que permitió otra carrera tras un error defensivo en el jardín central mexicano.

México logró romper la blanqueada en la parte baja de ese inning. Con corredores en base, un rodado de Alek Thomas permitió que Joey Meneses anotara la única carrera del conjunto tricolor, acercando momentáneamente la pizarra a 7-1.

Sin embargo, cualquier intento de reacción quedó neutralizado en la octava entrada.

Andrew Fischer conectó un doble productor que impulsó una carrera más para Italia, antes de que Pasquantino coronara su gran actuación con un jonrón adicional que aumentó la diferencia y prácticamente sentenció el encuentro.

El bullpen italiano cerró el partido sin mayores complicaciones y aseguró la victoria que les permitió terminar la fase de grupos con paso perfecto.