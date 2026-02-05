Rams y 49ers jugarán el primer partido de la NFL en Australia
La NFL confirmó que Los Ángeles y San Francisco se enfrentarán en Melbourne en el primer juego de temporada regular en Melbourne
La NFL confirmó oficialmente que Rams de Los Ángeles y los 49ers de San Francisco se enfrentarán en el primer partido de temporada regular que se jugará en Australia, como parte de la gira internacional de la liga para la Temporada 2026.
El duelo entre los rivales de la NFC Oeste será histórico, pues marcará la primera vez que un juego oficial de temporada regular de la NFL se disputa en suelo australiano.
La sede elegida es el Melbourne Cricket Ground, uno de los estadios más emblemáticos y con mayor capacidad del hemisferio sur.
Los Rams actuarán como equipo local en este partido, gracias a que poseen los derechos de mercado internacional para Australia y Nueva Zelanda dentro del programa de expansión global de la liga, que también incluye otras franquicias con derechos en distintos territorios.
Este encuentro se suma a un calendario internacional récord para la NFL en 2026, con nueve partidos de temporada regular en diferentes países, incluidos juegos programados en Londres, Madrid, París, Ciudad de México y Río de Janeiro, entre otras ciudades.
Aunque la fecha exacta, el horario y los detalles sobre la venta de boletos aún no han sido divulgados, se espera que el choque entre Rams y 49ers tenga lugar en las primeras semanas de la temporada regular, tradicionalmente en septiembre, siguiendo el formato del calendario 2026.
Este enfrentamiento no solo representa una expansión del fútbol americano a nuevos mercados, sino también la oportunidad de ver una rivalidad clásica de la NFC Oeste trasladada a un escenario internacional, ampliando la presencia global de la NFL y conectando con la creciente base de aficionados en Australia.