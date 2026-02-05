Rams y 49ers jugarán el primer partido de la NFL en Australia

La NFL confirmó oficialmente que Rams de Los Ángeles y los 49ers de San Francisco se enfrentarán en el primer partido de temporada regular que se jugará en Australia, como parte de la gira internacional de la liga para la Temporada 2026.

El duelo entre los rivales de la NFC Oeste será histórico, pues marcará la primera vez que un juego oficial de temporada regular de la NFL se disputa en suelo australiano.

La sede elegida es el Melbourne Cricket Ground, uno de los estadios más emblemáticos y con mayor capacidad del hemisferio sur.

