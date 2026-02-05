Super Bowl LX: 11 claves que explican el duelo entre Patriots y Seahawks

No es un Super Bowl de nombres obvios ni de narrativas cómodas. Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle llegan al juego grande por caminos distintos, pero con un rasgo común: ambos han demostrado saber competir cada domingo.

Estas son las 11 claves que explican por qué este partido apunta a definirse en los detalles.

1. Nadie pierde por paliza

Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle rara vez se salen del partido. Nueva Inglaterra llega con marca de 17–3 sin una sola derrota por más de siete puntos, mientras que Seattle solo perdió tres encuentros en toda la temporada... por un total combinado de nueve puntos. Todo apunta a un duelo cerrado.

2. La gran incógnita se llama ataque de Patriots

En temporada regular, la ofensiva de Nueva Inglaterra fue una de las mejores de la NFL. En playoffs, ha sido una de las más irregulares. La versión que aparezca el domingo puede definir al campeón.

3. Drake Maye: del MVP al riesgo

Maye fue el mejor quarterback del año en métricas avanzadas, pero en postemporada ha sufrido bajo presión. Su desempeño marca tanto el techo como el piso de Patriots de Nueva Inglaterra.