Super Bowl LX: 11 claves que explican el duelo entre Patriots y Seahawks

Armando Castilla
por Armando Castilla

Nueva Inglaterra y Seattle llegan sin narrativas cómodas, pero con argumentos claros: presión al quarterback, jugadas explosivas y ejecución sin errores marcarán al campeón de la NFL

Fútbol Americano
/ 5 febrero 2026
No es un Super Bowl de nombres obvios ni de narrativas cómodas. Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle llegan al juego grande por caminos distintos, pero con un rasgo común: ambos han demostrado saber competir cada domingo.

Estas son las 11 claves que explican por qué este partido apunta a definirse en los detalles.

1. Nadie pierde por paliza

Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle rara vez se salen del partido. Nueva Inglaterra llega con marca de 17–3 sin una sola derrota por más de siete puntos, mientras que Seattle solo perdió tres encuentros en toda la temporada... por un total combinado de nueve puntos. Todo apunta a un duelo cerrado.

2. La gran incógnita se llama ataque de Patriots

En temporada regular, la ofensiva de Nueva Inglaterra fue una de las mejores de la NFL. En playoffs, ha sido una de las más irregulares. La versión que aparezca el domingo puede definir al campeón.

3. Drake Maye: del MVP al riesgo

Maye fue el mejor quarterback del año en métricas avanzadas, pero en postemporada ha sufrido bajo presión. Su desempeño marca tanto el techo como el piso de Patriots de Nueva Inglaterra.

$!Drake Maye, quarterback de los Patriots de New England, llega al Super Bowl LX como una de las grandes incógnitas: su capacidad para manejar la presión y generar jugadas explosivas puede definir el destino del campeonato.
Drake Maye, quarterback de los Patriots de New England, llega al Super Bowl LX como una de las grandes incógnitas: su capacidad para manejar la presión y generar jugadas explosivas puede definir el destino del campeonato. FOTO: ESPECIAL

4. La presión lo cambia todo

Seahawks de Seattle generan presión sin necesidad de blitzear. Patriots de Nueva Inglaterra sufren cuando la presión llega con solo cuatro defensivos. Si Maye no tiene tiempo, el plan ofensivo se reduce.

5. La solución no es correr... salvo con el quarterback

El ataque terrestre tradicional de Nueva Inglaterra no intimida. Sin embargo, Maye es uno de los quarterbacks más eficientes corriendo en la liga, por lo que diseñar jugadas para sus piernas es parte central del plan.

6. Patriots necesitan jugadas grandes

Nueva Inglaterra no ganará con series largas y conservadoras. Su fortaleza está en el pase profundo. Si no conectan jugadas explosivas, el partido puede escaparse.

7. La ofensiva de Seahawks llega en su mejor momento

Seattle no fue dominante todo el año, pero cerró fuerte. Sam Darnold firmó su mejor actuación en la Final de la NFC y el equipo llega al Super Bowl con confianza y ritmo.

8. El dilema defensivo contra Darnold

Con el bolsillo limpio, Darnold parece un quarterback de élite; bajo presión, vuelve a ser vulnerable. Patriots de Nueva Inglaterra deberá elegir cuándo ser paciente y cuándo atacar.

$!Sam Darnold, mariscal de campo de los Seahawks de Seattle, atraviesa el mejor momento de su temporada y buscará confirmar en el Super Bowl LX que su ofensiva puede imponerse incluso ante defensivas físicas y disciplinadas.
Sam Darnold, mariscal de campo de los Seahawks de Seattle, atraviesa el mejor momento de su temporada y buscará confirmar en el Super Bowl LX que su ofensiva puede imponerse incluso ante defensivas físicas y disciplinadas. FOTO: ESPECIAL

9. Play-action: el veneno de Seattle

La ofensiva de Seahawks de Seattle vive del engaño. En primeros downs, el play-action abre el campo; en terceros y largos, el ataque se estanca. Ahí está la ventana para Nueva Inglaterra.

10. ¿Defensa real o inflada?

Las métricas castigan a la defensiva de Patriots por haber enfrentado ofensivas débiles, pero el video muestra orden, disciplina y presión. El Super Bowl dirá si es una defensa legítima.

11. Dos caminos claros al trofeo

Si gana Patriots de Nueva Inglaterra, será por un gran partido de Maye o por errores forzados a Darnold. Si gana Seahawks de Seattle, nadie debería sorprenderse: han sido uno de los equipos más sólidos del año.

Este Super Bowl no se decide por nostalgia ni por historia. Se define por presión al quarterback, jugadas explosivas y errores mínimos. El equipo que ejecute mejor su plan, levantará el trofeo.

