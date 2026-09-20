Saints remontan y sorprenden a Ravens; Patriots, Bengals, Eagles y Panthers también ganan

Los Saints de Nueva Orleans protagonizaron uno de los cierres más destacados de la Semana 2 de la NFL al remontar una desventaja de ocho puntos en el último cuarto y vencer 24-17 a los Ravens de Baltimore, mientras los Bengals de Cincinnati, Eagles de Filadelfia, Panthers de Carolina, Vikings de Minnesota y Patriots de Nueva Inglaterra también consiguieron victorias. Nueva Orleans llegó a estar abajo 17-9, pero reaccionó en la recta final. Tyler Shough conectó un pase de touchdown de 21 yardas con Chris Olave para empatar el encuentro y, después de un castigo de Baltimore que acercó la conversión de dos puntos, Travis Etienne Jr. entró a las diagonales para colocar el 17-17.

Con 1:28 por jugar, los Saints enfrentaron una cuarta oportunidad desde la yarda 1. En lugar de intentar un gol de campo, Shough buscó el touchdown por tierra y consiguió avanzar por el centro para darle la vuelta al marcador. Baltimore tuvo una última oportunidad, pero un pase profundo de Lamar Jackson fue interceptado por Julian Blackmon con 13 segundos en el reloj.

MÁS RESULTADOS DE LA JORNADA MATUTINA En Cincinnati, los Bengals derrotaron 20-6 a los Texans de Houston con una actuación destacada de Ja’Marr Chase. El receptor terminó con siete recepciones para 75 yardas y atrapó dos pases de touchdown de Joe Burrow, de 32 y 18 yardas. Burrow completó 20 de 31 envíos para 207 yardas, mientras Tee Higgins aportó 95 yardas en cinco recepciones. Los Texans, que comenzaron la temporada 0-2, tuvieron problemas para establecer el juego terrestre y apenas consiguieron 18 yardas por esa vía. C.J. Stroud lanzó para 353 yardas, pero Houston no pudo convertir ninguna de sus series en touchdown.

Los Eagles de Filadelfia también mantuvieron su paso perfecto al superar 24-20 a los Titans de Tennessee. Jalen Hurts lanzó el pase de touchdown de la victoria a Darius Cooper cuando quedaban nueve segundos. Hurts terminó con 264 yardas y dos anotaciones por aire, mientras DeVonta Smith consiguió 10 recepciones para 117 yardas. Carolina, por su parte, consiguió su primer triunfo de la temporada con una victoria contundente de 34-3 sobre los Falcons de Atlanta. Bryce Young lanzó para 287 yardas y tres touchdowns, dos de ellos para Darren Waller. La defensiva de los Panthers también provocó problemas constantes a Atlanta, que utilizó a Cooper Rush como quarterback.

Los Vikings de Minnesota conservaron su invicto tras imponerse 9-3 a los Bears de Chicago bajo una intensa lluvia. Aaron Jones corrió para 105 yardas, mientras Will Reichard convirtió tres goles de campo. En los últimos segundos, Isaiah Rodgers bloqueó un intento de gol de campo de Chicago que habría mantenido con vida a los Bears. Finalmente, los Patriots de Nueva Inglaterra derrotaron 20-3 a los Steelers de Pittsburgh. La defensiva fue protagonista al limitar a Aaron Rodgers a 187 yardas, una intercepción y cuatro capturas. TreVeyon Henderson también aportó un touchdown terrestre de 39 yardas, mientras Eli Ponder recuperó un balón suelto y lo devolvió para anotación. Con estos resultados, Bengals, Eagles, Panthers, Vikings y Patriots sumaron triunfos importantes en una jornada que tuvo remontadas, actuaciones defensivas y varios equipos que llegaron a la Semana 2 sin conocer todavía la derrota.

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