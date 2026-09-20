Ucrania lanza ataque de más de mil drones contra Rusia; dañan refinería y edificio residencial

Fuerzas de Ucrania lanzaron más de mil drones contra Rusia durante la noche, incluido cientos lanzados hacia Moscú entre ellas instalaciones petroleras y logísticas de Refinería de Petróleo de Moscú, así como un edificio residencial, informaron funcionarios el domingo mientras el Kremlin celebraba el tercer y último día de sus elecciones parlamentarias. El alcalde de Moscú describió la oleada de drones como el “mayor ataque de la historia” contra la capital rusa y dijo que había daños en una refinería de petróleo de Moscú y un edificio residencial. En toda la región más amplia de Moscú, el ataque mató a dos personas e hirió a 20, dijo el gobernador local Andrei Vorobyov. Los muertos fueron un hombre de 74 años y una mujer de 44, indicó. Sin embargo, Vorobiov confirmó la tercera muerte de una persona por el ataque ucraniano; el reporte indica que fue en el hospital donde falleció un hombre, cuya pareja murió horas antes en el ataque ucraniano contra el edificio, donde vivía la pareja. Agregó que la hija del matrimonio, de 15 años, resultó herida y se encuentra en un nosocomio.

UCRANIA GOLPEA INSTALACIONES PETROLERAS El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en redes sociales que Kyiv había utilizado una combinación de misiles y drones en el ataque —incluidos los “Flamingo” y “Pelican”, de fabricación nacional ucraniana— para golpear instalaciones petroleras y logísticas. “Estos son miles de millones de dólares que sostienen la maquinaria de guerra”, dijo el presidente ucraniano, en referencia a la presión financiera que Kyiv espera ejercer sobre la economía rusa. Ucrania también continuó repeliendo ataques rusos, dijo Zelenski; una agresión con drones rusos alcanzó el sábado un monasterio en la región ucraniana de Jersón, donde mató a un miembro del clero e hirió a cuatro personas, indicó. Un ataque ruso contra la capital ucraniana también mató a dos niños y a su madre el sábado por la noche, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración estatal regional de Kyiv. Más tarde señaló que otro niño herido en el mismo ataque había muerto en el hospital el domingo.

MAYOR ATAQUE CONTRA MOSCÚ Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, se trata del mayor ataque contra Moscú, en el que desde la jornada de ayer en las proximidades de la capital fueron derribados más de 1.600 drones, 450 de ellos. “El mayor ataque con drones enemigos jamás perpetrado contra Moscú ha sido repelido”, escribió Sobianin en redes sociales. En el territorio de la capital, agregó, varios drones alcanzaron la refinería de petróleo y uno impactó contra un edificio residencial. Según el regidor capitalino, el “ataque sin precedentes” buscaba perturbar las elecciones legislativas rusas, que comenzaron el viernes y concluirán esta noche. “El enemigo fracasó”, aseguró el alcalde de Moscú, Rusia. En total, al menos 11 localidades de la región de Moscú informaron de distinto tipo de consecuencias por la caída de fragmentos de drones. El Comité de Instrucción ruso informó, por su parte, de la apertura de un caso penal por ataque terrorista sobre objetivos de la región de Moscú y la capital rusa.

450 VUELOS APLAZADOS POR ATAQUES CON DRONES Casi 450 vuelos fueron aplazados o cancelados este domingo en los aeropuertos moscovitas por uno de los mayores ataques con drones contra la región de Moscú y la capital rusa, informaron medios locales. En el principal aeropuerto capitalino, Sheremétievo, fueron cancelados más de 30 vuelos y cerca de 250 fueron aplazados, de acuerdo con el diario Kommersant. “Parte de los aviones que se dirigían a Sheremétievo fueron desviados a otros aeropuertos y llegarán a su destino cuando se levanten las restricciones”, explicaron en el servicio de prensa de Sheremétievo. ATAQUE EN PLENAS ELECCIONES... SIN OPOSICIÓN El ataque se produjo en el tercer y último día de votación de las primeras elecciones parlamentarias en tiempos de guerra en Rusia, unos comicios prácticamente carentes de oposición a las políticas del presidente Vladímir Putin y que casi con certeza afianzarán el dominio del Kremlin. Rusia celebró votaciones en cuatro regiones ucranianas que Moscú se anexionó ilegalmente después de que comenzó la guerra, pero que aún no controla por entero, así como en Crimea, la península del mar Negro que fue anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. Kyiv ha denunciado la acción como ilegal.

En una zona de la región ucraniana de Jersón ocupada por Rusia, un ataque ucraniano mató a un miembro del comité electoral local, dijo la Comisión Electoral Central de Rusia en un comunicado. El Ministerio ruso de Defensa indicó que sus fuerzas derribaron mil 110 drones ucranianos en todo el país, así como sobre la península ucraniana de Crimea, anexada, y las aguas del mar Negro. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo que 450 drones fueron destruidos en ruta hacia la capital rusa, y que el ataque dañó la Refinería de Petróleo de Moscú y un edificio residencial. Afirmó que el “ataque sin precedentes” contra la capital fue un intento de interrumpir las elecciones. “El enemigo fracasó en este sentido”, afirmó.