Alerta la disminución de agua subterránea en México

El año pasado, indica el reporte Estado de los Recursos Hídricos Mundiales 2025, el 65 por ciento de las estaciones de observación de aguas subterráneas a nivel global registraron niveles medios anuales fuera del rango normal.

México se encuentra entre los países y regiones que registran un descenso persistente en sus niveles de aguas subterráneas, advierte un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Se observaron niveles inferiores o muy inferiores a lo normal, agrega, en el 34 por ciento de las estaciones, frente al 25 por ciento en 2024.

Las condiciones de las aguas subterráneas durante el periodo 2022-2025 muestran varias zonas con niveles persistentemente inferiores a lo normal o muy por debajo de lo normal”, detalla.

”El norte y centro de Chile, Europa central y oriental, Oriente Medio, el noroeste de la India, el norte de Sudáfrica, el sur y oeste de Australia, California y las llanuras altas del sur de Estados Unidos, así como México, destacan como regiones con déficits plurianuales persistentes de agua subterránea”.

Si bien la sequía y las condiciones de aridez contribuyeron a muchos de estos descensos, indica, en algunas regiones se registraron niveles de agua subterránea inferiores a lo normal a pesar de la ausencia de esas condiciones de insuficiencia de lluvia.

El hecho, advierte, pone de relieve el papel de la extracción intensiva de aguas subterráneas, como ocurre en el centro de Estados Unidos, el centro de México y el norte de Sudáfrica.

Los descensos, apunta, también podrían reflejar la respuesta diferida de los acuíferos a presiones anteriores.

El informe señala que 2025 fue uno de los años más secos en más de tres decenios para los ríos de todo el planeta.

Alerta sobre la permanente disminución del almacenamiento de agua dulce en la Tierra y el constante retroceso de los glaciares, tendencias a largo plazo que, remarca, acarrearán graves consecuencias para las personas y las economías.

”Estamos agotando esa cuenta de ahorros. Las reservas mundiales de agua continental no han dejado de disminuir desde 2014-2016, una tendencia que persiste desde hace ya un decenio. Por cuarto año consecutivo, las principales regiones glaciares de la tierra perdieron masa de hielo”, advirtió Celeste Saulo, secretaria general de la OMM.

”Asimismo, las aguas subterráneas siguieron una tendencia similar: prácticamente dos tercios de los pozos monitoreados en todo el mundo mostraron en 2025 niveles alejados de los valores históricamente normales. Y en comparación con 2024, la balanza se decantó aún más hacia el déficit, no hacia la recuperación”, destacó.