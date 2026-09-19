Colts vs Chiefs: horario y dónde ver en México el Sunday Night Football
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Mahomes busca otro triunfo en Arrowhead ante Indianapolis, que necesita reaccionar; conoce también la agenda de los cinco partidos de la tarde
Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City buscarán mantener el paso ganador cuando reciban a los Colts de Indianapolis este domingo, en el Sunday Night Football de la Semana 2 de la NFL 2026.
Arrowhead será el escenario de un partido entre un equipo que apunta al 2-0 y otro urgido de evitar dos derrotas consecutivas.
El partido comenzará a las 6:20 de la tarde, con transmisión por ESPN, Disney+ y NFL Game Pass mediante DAZN.
Kansas City llega tras vencer a Denver; Indianapolis necesita recuperarse del tropiezo ante Baltimore.
La amenaza de los Chiefs va más allá del brazo de Mahomes. Kenneth Walker III debutó con 173 yardas terrestres y 191 totales, mientras Kansas City acumuló 220 por carrera.
Su capacidad para romper tacleadas plantea un examen para una defensa que permitió 202 yardas por tierra frente a los Ravens.
Lou Anarumo, coordinador defensivo de Indianapolis, conoce bien al quarterback: Mahomes tiene ventaja de 4-3 en sus enfrentamientos.
El reto será ajustar contra la carrera sin abrir espacios para los pases, después de que Derrick Henry castigara a los Colts con tres touchdowns en la jornada inaugural.
Del otro lado, Jonathan Taylor será fundamental para sostener posesiones y aliviar la presión sobre Daniel Jones. Los Chiefs consiguieron cuatro capturas ante Denver y buscarán incomodar otra vez al pasador rival.
Chris Jones aparece como cuestionable por una molestia en la pantorrilla; su disponibilidad puede influir en esa batalla.
La cartelera vespertina abrirá a las 2:05 de la tarde con Jaguars de Jacksonville ante Broncos de Denver, por NFL Game Pass, y Raiders de Las Vegas contra Chargers de Los Ángeles, por FOX y FOX One.
El duelo divisional ofrece a los Chargers la oportunidad de responder después de perder en su presentación.
A las 2:25 de la tarde jugarán Seahawks de Seattle ante Cardinals de Arizona, por NFL Game Pass; Commanders de Washington contra Cowboys de Dallas, por Canal 5 y NFL Game Pass; y Dolphins de Miami frente a 49ers de San Francisco, por FOX y FOX One.
Dallas busca su primer triunfo. Todos los horarios corresponden al centro de México y los cinco encuentros también estarán disponibles con suscripción a NFL Game Pass en DAZN.