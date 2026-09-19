Colts vs Chiefs: horario y dónde ver en México el Sunday Night Football

Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City buscarán mantener el paso ganador cuando reciban a los Colts de Indianapolis este domingo, en el Sunday Night Football de la Semana 2 de la NFL 2026. Arrowhead será el escenario de un partido entre un equipo que apunta al 2-0 y otro urgido de evitar dos derrotas consecutivas. El partido comenzará a las 6:20 de la tarde, con transmisión por ESPN, Disney+ y NFL Game Pass mediante DAZN.

Kansas City llega tras vencer a Denver; Indianapolis necesita recuperarse del tropiezo ante Baltimore. La amenaza de los Chiefs va más allá del brazo de Mahomes. Kenneth Walker III debutó con 173 yardas terrestres y 191 totales, mientras Kansas City acumuló 220 por carrera. Su capacidad para romper tacleadas plantea un examen para una defensa que permitió 202 yardas por tierra frente a los Ravens.

Lou Anarumo, coordinador defensivo de Indianapolis, conoce bien al quarterback: Mahomes tiene ventaja de 4-3 en sus enfrentamientos. El reto será ajustar contra la carrera sin abrir espacios para los pases, después de que Derrick Henry castigara a los Colts con tres touchdowns en la jornada inaugural. Del otro lado, Jonathan Taylor será fundamental para sostener posesiones y aliviar la presión sobre Daniel Jones. Los Chiefs consiguieron cuatro capturas ante Denver y buscarán incomodar otra vez al pasador rival. Chris Jones aparece como cuestionable por una molestia en la pantorrilla; su disponibilidad puede influir en esa batalla. La cartelera vespertina abrirá a las 2:05 de la tarde con Jaguars de Jacksonville ante Broncos de Denver, por NFL Game Pass, y Raiders de Las Vegas contra Chargers de Los Ángeles, por FOX y FOX One. El duelo divisional ofrece a los Chargers la oportunidad de responder después de perder en su presentación.

A las 2:25 de la tarde jugarán Seahawks de Seattle ante Cardinals de Arizona, por NFL Game Pass; Commanders de Washington contra Cowboys de Dallas, por Canal 5 y NFL Game Pass; y Dolphins de Miami frente a 49ers de San Francisco, por FOX y FOX One. Dallas busca su primer triunfo. Todos los horarios corresponden al centro de México y los cinco encuentros también estarán disponibles con suscripción a NFL Game Pass en DAZN.