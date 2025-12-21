Sunday Night Football: Patriots remontan a Ravens y se afianzan en Playoffs

Los Patriots lograron una victoria de alto impacto al imponerse 28-24 a los Ravens en el Sunday Night Football, en un partido disputado en el M&T Bank Stadium que mantuvo la tensión hasta los últimos minutos y que tuvo implicaciones directas en la lucha por los playoffs de la AFC.

Baltimore comenzó con mejor ritmo y abrió el marcador en el primer cuarto con una carrera de Derrick Henry, aprovechando errores defensivos de Nueva Inglaterra. Los Ravens mantuvieron el control durante buena parte del encuentro y se fueron al descanso con empate 10-10, tras un duelo cerrado y físico entre ambas defensivas.

En el tercer cuarto, el conjunto local volvió a tomar ventaja con un pase de anotación de Zay Flowers, y ya en el último periodo amplió la diferencia a 24-13 con otro touchdown de Henry, lo que parecía encaminar el triunfo para los Ravens ante su afición.

