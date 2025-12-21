Sunday Night Football: Patriots remontan a Ravens y se afianzan en Playoffs
Nueva Inglaterra vino de atrás en el último cuarto y venció 28-24 a Baltimore en un duelo clave de la AFC, marcado por la reacción ofensiva de Drake Maye
Los Patriots lograron una victoria de alto impacto al imponerse 28-24 a los Ravens en el Sunday Night Football, en un partido disputado en el M&T Bank Stadium que mantuvo la tensión hasta los últimos minutos y que tuvo implicaciones directas en la lucha por los playoffs de la AFC.
Baltimore comenzó con mejor ritmo y abrió el marcador en el primer cuarto con una carrera de Derrick Henry, aprovechando errores defensivos de Nueva Inglaterra. Los Ravens mantuvieron el control durante buena parte del encuentro y se fueron al descanso con empate 10-10, tras un duelo cerrado y físico entre ambas defensivas.
En el tercer cuarto, el conjunto local volvió a tomar ventaja con un pase de anotación de Zay Flowers, y ya en el último periodo amplió la diferencia a 24-13 con otro touchdown de Henry, lo que parecía encaminar el triunfo para los Ravens ante su afición.
Sin embargo, los Patriots reaccionaron en el momento clave. Drake Maye encabezó una ofensiva rápida que culminó con un pase de anotación de 37 yardas y una conversión de dos puntos que recortó la desventaja a solo tres unidades. La presión cambió de lado y Nueva Inglaterra aprovechó la inercia.
A poco más de dos minutos del final, Rhamondre Stevenson selló la remontada con una carrera de 21 yardas hasta la zona de anotación, colocando el marcador definitivo 28-24 y silenciando al estadio. La defensiva de los Patriots respondió en la última serie ofensiva para asegurar el triunfo.
El partido también estuvo marcado por la salida de Lamar Jackson, quien abandonó el encuentro en el segundo cuarto tras resentirse de la espalda, lo que limitó el potencial ofensivo de Baltimore en el cierre del juego.
Con este resultado, los Patriots se mantienen firmes en la pelea por la postemporada, mientras que los Ravens dejaron escapar un triunfo clave en casa que complica su panorama rumbo a las últimas semanas de la temporada regular.
