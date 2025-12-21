Sunday Night Football: Patriots remontan a Ravens y se afianzan en Playoffs

Fútbol Americano
/ 21 diciembre 2025
    Sunday Night Football: Patriots remontan a Ravens y se afianzan en Playoffs
    Lamar Jackson tuvo que abandonar el partido en el segundo cuarto por una lesión en la espalda, una baja que condicionó el cierre del juego para los Ravens de Baltimore. FOTO: AP

Nueva Inglaterra vino de atrás en el último cuarto y venció 28-24 a Baltimore en un duelo clave de la AFC, marcado por la reacción ofensiva de Drake Maye

Los Patriots lograron una victoria de alto impacto al imponerse 28-24 a los Ravens en el Sunday Night Football, en un partido disputado en el M&T Bank Stadium que mantuvo la tensión hasta los últimos minutos y que tuvo implicaciones directas en la lucha por los playoffs de la AFC.

Baltimore comenzó con mejor ritmo y abrió el marcador en el primer cuarto con una carrera de Derrick Henry, aprovechando errores defensivos de Nueva Inglaterra. Los Ravens mantuvieron el control durante buena parte del encuentro y se fueron al descanso con empate 10-10, tras un duelo cerrado y físico entre ambas defensivas.

En el tercer cuarto, el conjunto local volvió a tomar ventaja con un pase de anotación de Zay Flowers, y ya en el último periodo amplió la diferencia a 24-13 con otro touchdown de Henry, lo que parecía encaminar el triunfo para los Ravens ante su afición.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales

Sin embargo, los Patriots reaccionaron en el momento clave. Drake Maye encabezó una ofensiva rápida que culminó con un pase de anotación de 37 yardas y una conversión de dos puntos que recortó la desventaja a solo tres unidades. La presión cambió de lado y Nueva Inglaterra aprovechó la inercia.

A poco más de dos minutos del final, Rhamondre Stevenson selló la remontada con una carrera de 21 yardas hasta la zona de anotación, colocando el marcador definitivo 28-24 y silenciando al estadio. La defensiva de los Patriots respondió en la última serie ofensiva para asegurar el triunfo.

El partido también estuvo marcado por la salida de Lamar Jackson, quien abandonó el encuentro en el segundo cuarto tras resentirse de la espalda, lo que limitó el potencial ofensivo de Baltimore en el cierre del juego.

Con este resultado, los Patriots se mantienen firmes en la pelea por la postemporada, mientras que los Ravens dejaron escapar un triunfo clave en casa que complica su panorama rumbo a las últimas semanas de la temporada regular.

Con este resultado, los Patriots aseguraron su lugar para Postemporada, mientras que los Ravens dejaron escapar un triunfo clave en casa que complica su panorama rumbo a las últimas semanas de la temporada regular.

Temas


Futbol Americano
resultados

Localizaciones


Maryland

Personajes


Lamar Jackson

Organizaciones


NFL
New England Patriots
Baltimore Ravens

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los acusados fueron detenidos en brechas del ejido Hidalgo, en la Región Norte del Estado.

Confirma Fiscalía de Coahuila detención de siete personas por halconeo y narcomenudeo
Informan que la evidencia técnica revela omisiones de la empresa operadora.

Millonaria reparación tras tragedia en la Concordia; aún hay casos sin cerrar
El Monterrey vs Toluca fue uno de los partidos más vistos del Apertura 2025, al registrar cifras récord de audiencia durante la Liguilla y confirmar el impacto mediático del torneo.

Liga MX rompe récords de asistencia y audiencia en el Apertura 2025
Jiménez instó a sus colaboradores a seguir trabajando con la misma intensidad en el próximo 2026.

Coahuila: Destaca Manolo Jiménez positivo cierre de 2025
Aventura. La película protagonizada por Macaulay Culkin se consolida como un clásico que trasciende generaciones al poner en el centro la familia, el hogar y la infancia.

¡Felices 35 años! ‘Mi Pobre Angelito’, un clásico navideño que revive la magia de la infancia
Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila, afirma que los aranceles aplicados a China protegerán a la industria nacional.

Aranceles a productos chinos fortalecerán el mercado local: Coparmex Coahuila
Turistas disfrutan de las playas en este día de Navidad en el caribe mexicano.

Cofepris y Semarnat advierten sobre las 6 playas no aptas para su ‘uso recreativo’ en vacaciones

Estados Unidos mantiene una “persecución activa” en el mar Caribe para interceptar a un tercer buque petrolero sancionado, en el marco de su ofensiva para frenar el flujo de crudo desde Venezuela.

Estados Unidos va en “persecución activa” de un tercer petrolero cerca de Venezuela: EFE