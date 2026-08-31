NFL México 2026: precios, dónde y cómo comprar boletos para Vikings vs 49ers

La espera para volver a ver un partido de temporada regular de la NFL en México entra en su última etapa. La liga confirmó las fechas de las preventas y la venta general de boletos para el encuentro entre los 49ers de San Francisco y Vikings de Minnesota, programado para el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El duelo marcará el regreso de la NFL al país después de varios años sin un partido de temporada regular. Para los aficionados que buscan asistir, el primer paso será estar atentos a las fechas de venta, que se realizarán a través de Ticketmaster México.

De acuerdo con la información difundida por la NFL, el calendario comenzará con una preventa exclusiva para clientes de American Express, que estará disponible del 14 al 16 de septiembre. Posteriormente, los clientes de Banorte tendrán acceso a una segunda etapa de venta anticipada, del 17 al 19 de septiembre. La venta para el público general comenzará el 22 de septiembre, por lo que quienes no participen en las preventas podrán intentar adquirir sus entradas a partir de esa fecha. Se estima que los costos se ubicarán entre $1,200 y $11,000 pesos mexicanos, según la zona del estadio, aunque estos aún no se hacen oficiales. Las diferentes etapas de venta iniciarán a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la información proporcionada por la organización.

¿CUÁNDO JUGARÁN VIKINGS Y 49ERS EN MÉXICO? El partido se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026, con horario de inicio previsto para las 19:20 horas, tiempo de la Ciudad de México. Los 49ers y Vikings serán los protagonistas del que será el sexto partido de temporada regular de la NFL disputado en territorio mexicano, después de los encuentros que la liga ha llevado al país en distintas etapas. Para esta edición, el escenario será el Estadio Banorte, recinto que recientemente fue utilizado dentro de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de 2026 y que volverá a recibir un evento de futbol americano profesional. Además de la expectativa por el regreso de la NFL, el encuentro permitirá a los seguidores mexicanos observar en territorio nacional a dos franquicias de la liga, con una cita programada para el domingo por la noche.

¿DONDE SERÁ TRANSMITIDO? La transmisión en México estará a cargo de TelevisaUnivision, por Canal 5, y ESPN, mientras que en Estados Unidos el partido formará parte de la programación de Sunday Night Football de NBC. Con las fechas de venta ya definidas, la siguiente cita para los aficionados será el 14 de septiembre, cuando comenzará la preventa para clientes American Express. El público general tendrá que esperar hasta el 22 de septiembre para buscar sus localidades.