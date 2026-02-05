México presenta su roster oficial para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Béisbol
/ 5 febrero 2026
    México presenta su roster oficial para el Clásico Mundial de Beisbol 2026
    Randy Arozarena y Alejandro Kirk lideran el roster oficial de México rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026, presentado este jueves por la Selección Mexicana. FOTO: NOVENA MÉXICO

La Selección Mexicana de Beisbol reveló la lista definitiva de jugadores que competirán en el torneo, encabezada por figuras de Grandes Ligas como Randy Arozarena y Alejandro Kirk

La Selección Mexicana de Beisbol presentó de forma oficial su roster para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, dirigido por el mánager Benjamín Gil, consolidando un equipo con talento de Grandes Ligas y figuras consolidadas para competir en la sexta edición de la competencia internacional que inicia en marzo.

Después de alcanzar un histórico tercer lugar en la edición de 2023, el roster tricolor fue revelado este jueves 5 de febrero de 2026, marcando el comienzo de la preparación formal rumbo a un torneo que volverá a enfrentar a las mejores selecciones del mundo.

El plantel de México combina bateadores de impacto, defensivos sólidos y un cuerpo de lanzadores con experiencia tanto en MLB como en ligas nacionales:

TE PUEDE INTERESAR: Corre por la Educación 2026 reunirá a corredores y familias en Saltillo

Recepción (C):

Alejandro Kirk y Alexis Wilson.

Infielders (IF):

Jonathan Aranda; Nick Gonzales; Joey Meneses; Joey Ortiz; Jared Serna; Rowdy Téllez; Ramón Urías, y Luis Urías.

Jardineros (OF):

Jarren Duran; Randy Arozarena; Alek Thomas; Julián Ornelas, y Alejandro Osuna.

Lanzadores (P):

Alexander Armenta; Javier Assad; Brennan Bernardino; Taj Bradley; Alex Carrillo; Jesús Cruz; Daniel Duarte; Robert García; Luis Gastélum; José Urquidy; Andrés Muñoz; Samuel Natera; Gerardo Reyes; Taijuan Walker, y Victor Vodnik.

El proceso de formación del equipo no ha estado exento de desafíos. Las nuevas regulaciones de seguros de la competencia han impedido la participación de algunas figuras inicialmente consideradas, lo que obligó a ajustes tácticos antes de la confirmación final.

Lamentablemente se confirmó la ausencia de los infielders Isaac Paredes (Houston) y Marcelo Mayer (Boston) por temas de seguro

México buscará aprovechar la experiencia internacional y la profundidad de su roster para superar sus actuaciones anteriores en el Clásico Mundial, apuntando a avanzar lo más lejos posible en una de las competencias más importantes del béisbol a nivel global.

El Tri es parte del Grupo B, con sede en Houston, junto a Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y Brasil.

La novena comandada por Benjamín Gil debutará el 6 de marzo ante Gran Bretaña, el 8 de marzo enfrenta a Brasil, el 9 de marzo tendrá como rival a Estados Unidos y el 11 de marzo cierra ante Italia.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

