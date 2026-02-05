México presenta su roster oficial para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La Selección Mexicana de Beisbol presentó de forma oficial su roster para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, dirigido por el mánager Benjamín Gil, consolidando un equipo con talento de Grandes Ligas y figuras consolidadas para competir en la sexta edición de la competencia internacional que inicia en marzo.

Después de alcanzar un histórico tercer lugar en la edición de 2023, el roster tricolor fue revelado este jueves 5 de febrero de 2026, marcando el comienzo de la preparación formal rumbo a un torneo que volverá a enfrentar a las mejores selecciones del mundo.

El plantel de México combina bateadores de impacto, defensivos sólidos y un cuerpo de lanzadores con experiencia tanto en MLB como en ligas nacionales:

Recepción (C):

Alejandro Kirk y Alexis Wilson.

Infielders (IF):

Jonathan Aranda; Nick Gonzales; Joey Meneses; Joey Ortiz; Jared Serna; Rowdy Téllez; Ramón Urías, y Luis Urías.

Jardineros (OF):

Jarren Duran; Randy Arozarena; Alek Thomas; Julián Ornelas, y Alejandro Osuna.

Lanzadores (P):

Alexander Armenta; Javier Assad; Brennan Bernardino; Taj Bradley; Alex Carrillo; Jesús Cruz; Daniel Duarte; Robert García; Luis Gastélum; José Urquidy; Andrés Muñoz; Samuel Natera; Gerardo Reyes; Taijuan Walker, y Victor Vodnik.