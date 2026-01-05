¡160 millones de euros! Chelsea prepara megaoferta histórica para fichar a Vinícius Jr.

Fútbol Internacional
/ 5 enero 2026
    ¡160 millones de euros! Chelsea prepara megaoferta histórica para fichar a Vinícius Jr.
    Vinícius Jr. se ha convertido en objetivo prioritario del Chelsea, que analiza lanzar una oferta millonaria al Real Madrid para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada. FOTO: ESPECIAL

El club inglés estaría dispuesto a poner sobre la mesa casi 200 millones para tentar al Real Madrid y llevarse al brasileño

El Chelsea se perfila como uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes luego de que distintos reportes en Europa revelaran que el club londinense prepara una megaoferta para intentar fichar a Vinícius Júnior, actual figura del Real Madrid.

La operación, de concretarse, se convertiría en una de las más costosas en la historia reciente del futbol europeo.

De acuerdo con información publicada por medios ingleses y españoles, Chelsea estaría dispuesto a poner sobre la mesa una cifra cercana a los 160 millones de euros para convencer al conjunto merengue de desprenderse del extremo brasileño.

TE PUEDE INTERESAR: Julián Araujo se queda sin DT en el Celtic tras la destitución de Wilfried Nancy

Otras versiones señalan que la propuesta inicial rondaría los 150 millones de euros, con una estructura que incluiría variables por rendimiento y objetivos deportivos, lo que refleja la fuerte apuesta económica que el club inglés planea realizar.

El contexto contractual de Vinícius Jr. es uno de los factores que ha alimentado estos rumores.

El futbolista brasileño tiene contrato vigente con el Real Madrid hasta 2027, pero las negociaciones para una renovación no han avanzado como se esperaba, situación que ha sido seguida de cerca por varios clubes de la Premier League.

Ante este escenario, en Valdebebas no se descarta escuchar ofertas si la situación no se desbloquea en los próximos meses, especialmente si se trata de una propuesta de ese calibre.

Desde la óptica del Chelsea, la llegada de Vinícius representaría un golpe mediático y deportivo inmediato.

El club busca consolidar un proyecto competitivo con figuras de talla mundial y considera al brasileño como un futbolista capaz de marcar diferencia tanto en la Premier League como en competiciones europeas.

Incluso, algunos reportes señalan que el entorno del jugador vería con buenos ojos la posibilidad de probar suerte en Inglaterra y asumir un nuevo reto en su carrera.

Aunque por ahora no existe una oferta formal presentada al Real Madrid, el interés es real y las cifras que se manejan colocan esta posible transferencia como una de las grandes novelas del mercado.

Si el Chelsea decide avanzar, el futuro de Vinícius Jr. podría convertirse en uno de los temas centrales del verano europeo, con un impacto directo tanto en la planificación deportiva del club blanco como en el panorama económico del futbol internacional.

Temas


Fichajes
Futbol internacional

Localizaciones


Londres

Personajes


Vinicius Jr

Organizaciones


Real Madrid
Chelsea FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” en la Corte de Manhattan en Nueva York, por el caso que enfrenta en Estados Unidos de ‘narcoterrorismo’ y tráfico de cocaína.

Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
La acusación formal en Estados Unidos detalla una presunta red multinacional de narcotráfico que habría operado desde Venezuela hacia México y Estados Unidos con participación de funcionarios cercanos a Nicolás Maduro.

Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro
Descubre cuándo inició la tradición de la Rosca de Reyes en México y por qué se convirtió en uno de los panes más codiciados del año.

Rosca de Reyes en México... cuándo inició la tradición y por qué es tan codiciada
Durante el mes de enero, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 400 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Regresa la Pensión del Bienestar... Calendario Oficial del 5 al 28 de enero para el pago de los 6 mil 400 pesos
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
Logro. El equipo de Una batalla tras otra celebró su triunfo como Mejor Película durante los Critics Choice Awards 2026.

¿Y Guillermo Del Toro? Coronan a ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película en los Critics Choice Awards