¡160 millones de euros! Chelsea prepara megaoferta histórica para fichar a Vinícius Jr.

El Chelsea se perfila como uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes luego de que distintos reportes en Europa revelaran que el club londinense prepara una megaoferta para intentar fichar a Vinícius Júnior, actual figura del Real Madrid.

La operación, de concretarse, se convertiría en una de las más costosas en la historia reciente del futbol europeo.

De acuerdo con información publicada por medios ingleses y españoles, Chelsea estaría dispuesto a poner sobre la mesa una cifra cercana a los 160 millones de euros para convencer al conjunto merengue de desprenderse del extremo brasileño.

TE PUEDE INTERESAR: Julián Araujo se queda sin DT en el Celtic tras la destitución de Wilfried Nancy

Otras versiones señalan que la propuesta inicial rondaría los 150 millones de euros, con una estructura que incluiría variables por rendimiento y objetivos deportivos, lo que refleja la fuerte apuesta económica que el club inglés planea realizar.

El contexto contractual de Vinícius Jr. es uno de los factores que ha alimentado estos rumores.

El futbolista brasileño tiene contrato vigente con el Real Madrid hasta 2027, pero las negociaciones para una renovación no han avanzado como se esperaba, situación que ha sido seguida de cerca por varios clubes de la Premier League.

Ante este escenario, en Valdebebas no se descarta escuchar ofertas si la situación no se desbloquea en los próximos meses, especialmente si se trata de una propuesta de ese calibre.

Desde la óptica del Chelsea, la llegada de Vinícius representaría un golpe mediático y deportivo inmediato.