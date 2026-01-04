Gonzalo firma hat-trick y Real Madrid golea al Betis pese a la ausencia de Mbappé

El Real Madrid arrancó el 2026 con autoridad en LaLiga tras imponerse 5-1 al Real Betis en el Santiago Bernabéu, en un partido marcado por la actuación estelar de Gonzalo García, autor de un hat-trick, en una noche en la que los blancos no contaron con Kylian Mbappé, ausente por lesión.

Ante la baja del delantero francés, el técnico madridista apostó por Gonzalo como referencia ofensiva y el canterano respondió con una actuación sobresaliente.

El joven atacante abrió el marcador al minuto 20 con un certero remate de cabeza, tras un balón detenido, y desde ese momento el Real Madrid tomó el control total del encuentro. Antes del descanso, la presión alta y la velocidad por las bandas comenzaron a inclinar la balanza a favor del conjunto local.

En la segunda parte, Gonzalo amplió la ventaja con un potente remate de volea dentro del área, confirmando su gran momento, y más adelante completó su triplete con un recurso técnico de gran calidad, sellando una noche inolvidable en el Bernabéu.