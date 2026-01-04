Gonzalo firma hat-trick y Real Madrid golea al Betis pese a la ausencia de Mbappé

El canterano fue la gran figura con tres goles, en un partido donde los blancos mostraron poder ofensivo pese a no contar con su astro francés

El Real Madrid arrancó el 2026 con autoridad en LaLiga tras imponerse 5-1 al Real Betis en el Santiago Bernabéu, en un partido marcado por la actuación estelar de Gonzalo García, autor de un hat-trick, en una noche en la que los blancos no contaron con Kylian Mbappé, ausente por lesión.

Ante la baja del delantero francés, el técnico madridista apostó por Gonzalo como referencia ofensiva y el canterano respondió con una actuación sobresaliente.

El joven atacante abrió el marcador al minuto 20 con un certero remate de cabeza, tras un balón detenido, y desde ese momento el Real Madrid tomó el control total del encuentro. Antes del descanso, la presión alta y la velocidad por las bandas comenzaron a inclinar la balanza a favor del conjunto local.

En la segunda parte, Gonzalo amplió la ventaja con un potente remate de volea dentro del área, confirmando su gran momento, y más adelante completó su triplete con un recurso técnico de gran calidad, sellando una noche inolvidable en el Bernabéu.

Además de su aportación goleadora, el delantero destacó por su movilidad y capacidad para asociarse, siendo una constante amenaza para la zaga verdiblanca.

La goleada se completó con anotaciones de Raúl Asencio y Fran García, mientras que el Betis solo pudo responder con un tanto de Cucho Hernández, insuficiente para frenar el dominio blanco.

Con este resultado, el Real Madrid sumó tres puntos clave que le permiten recortar distancia con el líder Barcelona y mantenerse firme en la pelea por el título de LaLiga.

Más allá del marcador, el partido dejó una lectura clara: el Real Madrid encontró respuestas ofensivas pese a la ausencia de Mbappé, y Gonzalo García aprovechó la oportunidad para consolidarse como una alternativa real en el ataque merengue, firmando uno de los hat-tricks más destacados de la temporada.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

