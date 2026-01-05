Julián Araujo se queda sin DT en el Celtic tras la destitución de Wilfried Nancy
El lateral mexicano enfrenta un nuevo escenario en Escocia luego del cese de su entrenador, quien apenas dirigió ocho partidos, generando incertidumbre en su futuro
Julián Araujo atraviesa un escenario de incertidumbre en Europa luego de quedarse sin director técnico en el Celtic FC, tras la destitución del entrenador Wilfried Nancy, quien fue cesado este lunes después de apenas 33 días en el cargo y solo ocho partidos dirigidos.
La decisión se tomó luego de una racha negativa marcada por seis derrotas y, especialmente, por la caída 3-1 ante el Rangers en el Old Firm, resultado que terminó por precipitar su salida del banquillo.
Nancy había llegado al conjunto escocés a principios de diciembre con la misión de encaminar al equipo tanto en la Scottish Premiership como en competiciones coperas, pero los resultados nunca acompañaron su proyecto.
Su breve etapa quedó registrada como una de las más cortas en la historia reciente del Celtic, lo que obligó a la directiva a realizar un nuevo movimiento de emergencia en plena temporada.
Ante este panorama, el club optó por nombrar nuevamente a Martin O’Neill como entrenador interino hasta el final del curso, en un intento por estabilizar el vestidor y recuperar el rumbo competitivo.
El regreso de O’Neill supone un cambio total de ideas y prioridades deportivas, situación que impacta directamente a jugadores que llegaron bajo el proyecto anterior, entre ellos el lateral mexicano.
Para Julián Araujo, quien arribó al Celtic con la expectativa de sumar minutos y consolidarse en el futbol europeo, la destitución de Nancy representa un punto de inflexión.
El exjugador del Barcelona y del Bournemouth había sido considerado dentro del esquema del ahora extécnico y ya tuvo su debut en el clásico ante Rangers, ingresando de cambio en un partido complicado en el que el equipo mostró fragilidades defensivas.
Con la llegada de un nuevo cuerpo técnico, el rol del mexicano queda sujeto a evaluación.
Araujo deberá adaptarse rápidamente a las ideas del entrenador interino y competir por un lugar en el once titular, en un momento en el que Celtic busca resultados inmediatos para no rezagarse en la liga.
Su continuidad, minutos y proyección en el futbol escocés dependerán de cómo responda en este periodo de transición, mientras el club define su rumbo definitivo en el banquillo.