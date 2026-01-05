Julián Araujo se queda sin DT en el Celtic tras la destitución de Wilfried Nancy

Fútbol
/ 5 enero 2026
    Julián Araujo se queda sin DT en el Celtic tras la destitución de Wilfried Nancy
    Julián Araujo vive un momento de transición en el Celtic, tras la salida del entrenador Wilfried Nancy, que obliga al mexicano a adaptarse a un nuevo proyecto deportivo. FOTO: X/CELTIC

El lateral mexicano enfrenta un nuevo escenario en Escocia luego del cese de su entrenador, quien apenas dirigió ocho partidos, generando incertidumbre en su futuro

Julián Araujo atraviesa un escenario de incertidumbre en Europa luego de quedarse sin director técnico en el Celtic FC, tras la destitución del entrenador Wilfried Nancy, quien fue cesado este lunes después de apenas 33 días en el cargo y solo ocho partidos dirigidos.

La decisión se tomó luego de una racha negativa marcada por seis derrotas y, especialmente, por la caída 3-1 ante el Rangers en el Old Firm, resultado que terminó por precipitar su salida del banquillo.

Nancy había llegado al conjunto escocés a principios de diciembre con la misión de encaminar al equipo tanto en la Scottish Premiership como en competiciones coperas, pero los resultados nunca acompañaron su proyecto.

TE PUEDE INTERESAR: W Deportes cancela barra de programas tras nueva alianza y deja a locutores fuera del aire

Su breve etapa quedó registrada como una de las más cortas en la historia reciente del Celtic, lo que obligó a la directiva a realizar un nuevo movimiento de emergencia en plena temporada.

Ante este panorama, el club optó por nombrar nuevamente a Martin O’Neill como entrenador interino hasta el final del curso, en un intento por estabilizar el vestidor y recuperar el rumbo competitivo.

El regreso de O’Neill supone un cambio total de ideas y prioridades deportivas, situación que impacta directamente a jugadores que llegaron bajo el proyecto anterior, entre ellos el lateral mexicano.

Para Julián Araujo, quien arribó al Celtic con la expectativa de sumar minutos y consolidarse en el futbol europeo, la destitución de Nancy representa un punto de inflexión.

El exjugador del Barcelona y del Bournemouth había sido considerado dentro del esquema del ahora extécnico y ya tuvo su debut en el clásico ante Rangers, ingresando de cambio en un partido complicado en el que el equipo mostró fragilidades defensivas.

Con la llegada de un nuevo cuerpo técnico, el rol del mexicano queda sujeto a evaluación.

Araujo deberá adaptarse rápidamente a las ideas del entrenador interino y competir por un lugar en el once titular, en un momento en el que Celtic busca resultados inmediatos para no rezagarse en la liga.

Su continuidad, minutos y proyección en el futbol escocés dependerán de cómo responda en este periodo de transición, mientras el club define su rumbo definitivo en el banquillo.

Temas


Futbol

Localizaciones


Glasgow

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” en la Corte de Manhattan en Nueva York, por el caso que enfrenta en Estados Unidos de ‘narcoterrorismo’ y tráfico de cocaína.

Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
La acusación formal en Estados Unidos detalla una presunta red multinacional de narcotráfico que habría operado desde Venezuela hacia México y Estados Unidos con participación de funcionarios cercanos a Nicolás Maduro.

Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro
Descubre cuándo inició la tradición de la Rosca de Reyes en México y por qué se convirtió en uno de los panes más codiciados del año.

Rosca de Reyes en México... cuándo inició la tradición y por qué es tan codiciada
Durante el mes de enero, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 400 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Regresa la Pensión del Bienestar... Calendario Oficial del 5 al 28 de enero para el pago de los 6 mil 400 pesos
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
Logro. El equipo de Una batalla tras otra celebró su triunfo como Mejor Película durante los Critics Choice Awards 2026.

¿Y Guillermo Del Toro? Coronan a ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película en los Critics Choice Awards