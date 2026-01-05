Julián Araujo se queda sin DT en el Celtic tras la destitución de Wilfried Nancy

Julián Araujo atraviesa un escenario de incertidumbre en Europa luego de quedarse sin director técnico en el Celtic FC, tras la destitución del entrenador Wilfried Nancy, quien fue cesado este lunes después de apenas 33 días en el cargo y solo ocho partidos dirigidos. La decisión se tomó luego de una racha negativa marcada por seis derrotas y, especialmente, por la caída 3-1 ante el Rangers en el Old Firm, resultado que terminó por precipitar su salida del banquillo. Nancy había llegado al conjunto escocés a principios de diciembre con la misión de encaminar al equipo tanto en la Scottish Premiership como en competiciones coperas, pero los resultados nunca acompañaron su proyecto. TE PUEDE INTERESAR: W Deportes cancela barra de programas tras nueva alianza y deja a locutores fuera del aire

Su breve etapa quedó registrada como una de las más cortas en la historia reciente del Celtic, lo que obligó a la directiva a realizar un nuevo movimiento de emergencia en plena temporada. Ante este panorama, el club optó por nombrar nuevamente a Martin O’Neill como entrenador interino hasta el final del curso, en un intento por estabilizar el vestidor y recuperar el rumbo competitivo. El regreso de O’Neill supone un cambio total de ideas y prioridades deportivas, situación que impacta directamente a jugadores que llegaron bajo el proyecto anterior, entre ellos el lateral mexicano. Para Julián Araujo, quien arribó al Celtic con la expectativa de sumar minutos y consolidarse en el futbol europeo, la destitución de Nancy representa un punto de inflexión.