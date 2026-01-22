¿Anunciará su retiro? Casemiro dejará al Manchester United al finalizar la Temporada

El brasileño Casemiro dejará al Manchester United una vez que concluya la presente temporada, decisión que ya fue comunicada internamente y que marca el cierre de una etapa iniciada en el verano de 2022.

El mediocampista no renovará su vínculo con el club de Old Trafford y saldrá como agente libre al finalizar su contrato, poniendo fin a un ciclo de cuatro campañas en la Premier League.

Casemiro llegó al United procedente del Real Madrid como uno de los fichajes más importantes del proyecto deportivo de aquel momento, con la misión de aportar equilibrio, liderazgo y experiencia internacional a la zona media.

Su impacto fue inmediato durante su primera temporada, en la que se convirtió en una pieza clave del equipo y ayudó a romper una sequía de títulos al conquistar la Carabao Cup.

Un año más tarde, también formó parte del plantel que levantó la FA Cup, consolidando su paso por el club con trofeos en el futbol inglés.

A nivel individual, el mediocampista brasileño acumuló más de un centenar de partidos oficiales con la camiseta de los Red Devils, aportando goles, asistencias y un rol de liderazgo dentro y fuera del campo.