¿Anunciará su retiro? Casemiro dejará al Manchester United al finalizar la Temporada

Fútbol Internacional
/ 22 enero 2026
    ¿Anunciará su retiro? Casemiro dejará al Manchester United al finalizar la Temporada
    Casemiro se despedirá del Manchester United al final de la temporada, marcando el cierre de su ciclo en la Premier League tras llegar procedente del Real Madrid. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista brasileño cerrará su etapa con el Manchester United al término de la campaña, luego de cuatro años en Old Trafford en los que ganó la Carabao Cup y la FA Cup

El brasileño Casemiro dejará al Manchester United una vez que concluya la presente temporada, decisión que ya fue comunicada internamente y que marca el cierre de una etapa iniciada en el verano de 2022.

El mediocampista no renovará su vínculo con el club de Old Trafford y saldrá como agente libre al finalizar su contrato, poniendo fin a un ciclo de cuatro campañas en la Premier League.

Casemiro llegó al United procedente del Real Madrid como uno de los fichajes más importantes del proyecto deportivo de aquel momento, con la misión de aportar equilibrio, liderazgo y experiencia internacional a la zona media.

TE PUEDE INTERESAR: Lewis Hamilton en la antesala del Oscar: F1 hace historia con cuatro nominaciones, incluida Mejor Película

Su impacto fue inmediato durante su primera temporada, en la que se convirtió en una pieza clave del equipo y ayudó a romper una sequía de títulos al conquistar la Carabao Cup.

Un año más tarde, también formó parte del plantel que levantó la FA Cup, consolidando su paso por el club con trofeos en el futbol inglés.

A nivel individual, el mediocampista brasileño acumuló más de un centenar de partidos oficiales con la camiseta de los Red Devils, aportando goles, asistencias y un rol de liderazgo dentro y fuera del campo.

Sin embargo, el tramo final de su estancia estuvo marcado por la irregularidad colectiva del equipo y por un proceso de reestructuración deportiva que llevó a la directiva a tomar la decisión de no extender su contrato por una temporada adicional.

La salida de Casemiro se enmarca en la intención del Manchester United de renovar su plantilla y liberar masa salarial para reforzar zonas clave del mediocampo de cara a los próximos torneos.

Para el futbolista, el cierre de esta etapa abre la puerta a un nuevo desafío en la recta final de su carrera, tras haber dejado huella en Europa tanto en España como en Inglaterra y consolidarse como uno de los mediocampistas más exitosos de su generación.

