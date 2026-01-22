Lewis Hamilton en la antesala del Oscar: F1 hace historia con cuatro nominaciones, incluida Mejor Película

Automovilismo
/ 22 enero 2026
    Lewis Hamilton en la antesala del Oscar: F1 hace historia con cuatro nominaciones, incluida Mejor Película
    F1: The Movie recibió cuatro nominaciones al Oscar 2026, incluida Mejor Película, en un hito que une al cine de Hollywood con la Fórmula 1 y marca un momento histórico en la carrera de Lewis Hamilton fuera de las pistas. FOTO: ESPECIAL

La película inspirada en la Fórmula 1 convirtió al piloto de Ferrari en nominado a la estatuilla dorada, gracias a su rol como productor del filme

La película F1: The Movie marcó un hito histórico para el cine deportivo y para la Fórmula 1 al recibir cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026, incluida la categoría de Mejor Película, un logro inédito para una producción centrada en el automovilismo.

La cinta, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, fue reconocida también en los rubros de Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales, confirmando su impacto tanto a nivel técnico como narrativo dentro de la industria cinematográfica.

Estas nominaciones colocan a F1 entre las producciones más destacadas del año y la integran al selecto grupo de películas que competirán por el máximo galardón de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en su 98.ª edición.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién fue Marty Reisman? El excéntrico genio del ping-pong que llevó a Timothée Chalamet a una nominación al Oscar

Más allá de lo artístico, el anuncio tiene un significado especial para el mundo del deporte, ya que Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, figura como productor del filme, lo que lo convierte oficialmente en nominado al Oscar, ampliando su legado más allá de las pistas.

La producción contó con un alto nivel de realismo gracias a la colaboración directa con la Fórmula 1, grabaciones en fines de semana de Grandes Premios y el uso de tecnología de vanguardia para recrear la velocidad, el sonido y la tensión de la categoría reina del automovilismo.

Estrenada en 2025, la película fue un éxito tanto en taquilla como en crítica especializada, consolidándose como una de las propuestas más ambiciosas del cine deportivo reciente y reforzando el vínculo entre Hollywood y la F1.

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar se celebrará en marzo de 2026 en Los Ángeles, donde F1: The Movie buscará convertir estas históricas nominaciones en estatuillas y, de paso, escribir una nueva página en la intersección entre el cine y el automovilismo.

Alejandro Morteo

