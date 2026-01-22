Lewis Hamilton en la antesala del Oscar: F1 hace historia con cuatro nominaciones, incluida Mejor Película

La película F1: The Movie marcó un hito histórico para el cine deportivo y para la Fórmula 1 al recibir cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026, incluida la categoría de Mejor Película, un logro inédito para una producción centrada en el automovilismo.

La cinta, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, fue reconocida también en los rubros de Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales, confirmando su impacto tanto a nivel técnico como narrativo dentro de la industria cinematográfica.

Estas nominaciones colocan a F1 entre las producciones más destacadas del año y la integran al selecto grupo de películas que competirán por el máximo galardón de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en su 98.ª edición.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién fue Marty Reisman? El excéntrico genio del ping-pong que llevó a Timothée Chalamet a una nominación al Oscar