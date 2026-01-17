El derbi es Red Devil: Manchester United vence al City y Carrick debuta con triunfo

Fútbol Internacional
/ 17 enero 2026
    El derbi es Red Devil: Manchester United vence al City y Carrick debuta con triunfo
    Michael Carrick celebra su debut como técnico del Manchester United tras vencer 2-0 al Manchester City en el derbi disputado en Old Trafford. FOTO: EFE

El United se impuso en Old Trafford a los Citizens, con goles de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu en la Premier League

El Manchester United firmó una victoria de alto impacto al imponerse 2-0 al Manchester City en el derbi de Manchester, resultado que marcó un inicio inmejorable para Michael Carrick en su debut como entrenador en Old Trafford.

En un contexto de ajustes tras el cambio en el banquillo, el United mostró orden, intensidad y contundencia para quedarse con uno de los partidos más esperados de la Premier League.

El encuentro arrancó con un City dominante en posesión, pero sin profundidad ante una defensa local bien plantada.

TE PUEDE INTERESAR: Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán aseguran su lugar en la Serie del Caribe 2026

El United apostó por un bloque compacto, presión selectiva y transiciones rápidas, fórmula que fue creciendo con el paso de los minutos y terminó por inclinar el trámite.

Aunque el marcador se mantuvo sin goles en la primera mitad, los Red Devils generaron las ocasiones más claras y neutralizaron las principales vías ofensivas del rival.

La diferencia llegó en el complemento. Al minuto 65, Bryan Mbeumo abrió el marcador tras una recuperación en campo propio y un contragolpe preciso que culminó con una definición cruzada.

El golpe desordenó al City y permitió al United manejar los tiempos. Once minutos más tarde, Patrick Dorgu sentenció el 2-0 al anticiparse en el área para empujar un centro raso, desatando la celebración en Old Trafford.

Más allá del resultado, el debut de Carrick dejó señales claras: un equipo solidario en defensa, disciplinado en el mediocampo y eficaz en ataque.

El City, pese a contar con sus figuras habituales, se encontró con un United intenso que redujo espacios y forzó errores, incluso viendo anuladas algunas acciones por fuera de juego que reflejaron la falta de sincronía visitante.

Con este triunfo, el Manchester United suma tres puntos clave en la carrera por los puestos de Champions y envía un mensaje de reacción inmediata bajo la nueva conducción técnica.

Temas


Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Manchester

Organizaciones


Manchester United
Premier League
Manchester City

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

