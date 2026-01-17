El derbi es Red Devil: Manchester United vence al City y Carrick debuta con triunfo

El Manchester United firmó una victoria de alto impacto al imponerse 2-0 al Manchester City en el derbi de Manchester, resultado que marcó un inicio inmejorable para Michael Carrick en su debut como entrenador en Old Trafford.

En un contexto de ajustes tras el cambio en el banquillo, el United mostró orden, intensidad y contundencia para quedarse con uno de los partidos más esperados de la Premier League.

El encuentro arrancó con un City dominante en posesión, pero sin profundidad ante una defensa local bien plantada.

