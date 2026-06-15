Bélgica sufre ante Egipto y arranca la Copa del Mundo 2026 con empate

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Fútbol Internacional
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    Bélgica sufre ante Egipto y arranca la Copa del Mundo 2026 con empate
    Egipto tomó la ventaja en el primer tiempo y puso en aprietos a Bélgica durante gran parte del encuentro del Grupo G. FOTO: AP

Egipto estuvo cerca de dar una de las primeras sorpresas de la Copa del Mundo 2026, pero Bélgica reaccionó en la segunda mitad y rescató un empate 1-1 en su debut dentro del Grupo G

Bélgica inició su participación en la Copa del Mundo 2026 con un resultado que estuvo lejos de las expectativas. La selección europea rescató un empate 1-1 frente a Egipto en el arranque de la actividad del Grupo G, después de verse obligada a remontar un marcador adverso durante gran parte del encuentro.

El conjunto africano llegó al compromiso con el papel de rival menos favorecido, pero desde los primeros minutos mostró disposición para competir de igual a igual. Esa actitud encontró recompensa al minuto 19, cuando Emam Ashour aprovechó una oportunidad frente al arco para adelantar a los llamados “Faraones” y silenciar a los aficionados belgas presentes en el estadio.

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La anotación modificó el desarrollo del partido. Bélgica mantuvo la posesión y buscó espacios en territorio rival, aunque tuvo dificultades para transformar ese dominio en llegadas claras. Mientras tanto, Egipto apostó por el orden defensivo y por aprovechar cualquier espacio para generar peligro al contragolpe.

Con el 1-0 en el marcador, el conjunto africano se marchó al descanso con la ventaja y la posibilidad de firmar una de las primeras sorpresas del torneo. Del otro lado, los “Diablos Rojos” regresaron al terreno de juego obligados a acelerar el ritmo para evitar un debut complicado.

La respuesta llegó en la segunda mitad. El entrenador belga recurrió a su banca y encontró una reacción inmediata con el ingreso de Romelu Lukaku. Apenas unos instantes después de entrar al campo, el delantero participó en la jugada que terminó en el empate al minuto 66.

En primera instancia, la acción pareció concluir con un remate de Lukaku dentro del área. Sin embargo, la anotación fue registrada como autogol del defensor egipcio Mohamed Hany, quien terminó desviando el balón hacia su propia portería en el intento por evitar el gol.

El empate dio un impulso a Bélgica, que durante los minutos finales asumió el control del encuentro y se lanzó en busca de la victoria. Las oportunidades comenzaron a aparecer con mayor frecuencia, pero la falta de precisión en los últimos metros impidió la remontada.

Egipto también encontró en su portero, Mohamed El-Shenawy, una pieza clave para conservar la igualdad. El guardameta respondió en momentos decisivos y contribuyó a mantener el resultado frente a los intentos del ataque europeo.

Con el silbatazo final, Bélgica evitó una derrota que habría significado uno de los resultados más inesperados de la primera jornada. Sin embargo, el empate deja abierta la pelea en el Grupo G y obliga a los europeos a mejorar su rendimiento en los próximos compromisos, mientras que Egipto suma un punto que puede resultar valioso en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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