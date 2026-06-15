Frustrante debut para España en el Mundial 2026: Cabo Verde rescata un histórico empate sin goles

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    Frustrante debut para España en el Mundial 2026: Cabo Verde rescata un histórico empate sin goles
    El partido que tuvo lugar en Atlanta se fue en blanco con cero goles. FOTO: AP

España tuvo el control pero no logró concretar; Yamal entró al minuto 70 buscando cambiar, sin éxito, la situación dentro de la cancha

Si bien La Roja nunca cansó de atacar, firmó un frustrante debut en la Copa del Mundo 2026 al empatar sin goles frente a Cabo Verde en Atlanta, en un partido en el que dominó la posesión, generó llegadas y se topó una y otra vez con la resistencia africana y una inspirada actuación del arquero Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha.

Luis de la Fuente apostó de inicio por Mikel Oyarzabal, Ferrán Torres, Gavi, Fabián Ruiz, Pedri y Rodrigo Hernández en el mediocampo, mientras que Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Marcos Llorente acompañaron a Unai Simón en la zona baja. En tanto, Lamine Yamal comenzó el Mundial desde la banca.

$!Vozinha se convirtió en la figura de Cabo Verde.
Vozinha se convirtió en la figura de Cabo Verde. FOTO: AP

España tomó el control desde el silbatazo inicial. La circulación de balón y el dominio territorial fueron evidentes, pero la contundencia brilló por su ausencia. Al descanso, los españoles acumulaban 70 por ciento de posesión y diez disparos, aunque sin la claridad suficiente para abrir el marcador.

Del otro lado, Cabo Verde prácticamente renunció al ataque y se volcó a esperar los contragolpes. El conjunto africano se dedicó a resistir y encontró en Vozinha a su figura. El experimentado guardameta respondió cada vez que fue exigido y mantuvo con vida a los suyos frente al constante asedio español.

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La historia no cambió en la segunda mitad. España siguió recuperando la pelota con presión alta y encerró a su rival, que apenas logró salir de su campo y no generó opciones reales de peligro.

La expectativa aumentó al minuto 70, cuando Lamine Yamal hizo su esperado debut mundialista entre ovaciones de los aficionados. Diez minutos más tarde, Dani Olmo ingresó en busca de una solución para un ataque que seguía sin encontrar la llave del gol.

$!Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal.
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal. FOTO: AP

Con 16 minutos por jugar, el ambiente se volvió asfixiante para los españoles. Los cinco minutos de compensación se vivieron entre la angustia y la desesperación de una afición que veía escapar puntos importantes, mientras Cabo Verde incluso encontró un par de contragolpes que sembraron ligeros nervios en el cierre.

Al final, el contraste en las tribunas fue evidente: caras largas y decepción en el sector español; sonrisas y festejos entre los aficionados caboverdianos, conscientes de que el empate representa una de las páginas más importantes en la historia futbolística de su selección, siendo este su debut en un Mundial y consiguiendo su primer punto en la historia.

$!El español Marc Cucurella salta sobre Ryan Mendes de Cabo Verde durante el encuentro en Atlanta.
El español Marc Cucurella salta sobre Ryan Mendes de Cabo Verde durante el encuentro en Atlanta. FOTO: AP

España volverá a la actividad en el Grupo H el domingo 21 de junio, cuando enfrente a Arabia Saudita en Atlanta a las 10:00 horas. Cerrará la fase de grupos el viernes 26 de junio ante Uruguay, a las 18:00 horas, en el Estadio Guadalajara.

Por su parte, Cabo Verde se medirá con Uruguay el próximo domingo a las 16:00 horas y concluirá la primera ronda frente a Arabia Saudita el 26 de junio, también a las 18:00 horas.

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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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