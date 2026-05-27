FIFA bajo investigación por boletos del Mundial 2026 en Nueva York

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, informaron que el caso se enfoca principalmente en los partidos que se disputarán en el MetLife Stadium, inmueble que albergará ocho encuentros del Mundial, incluida la final programada para el 19 de julio de 2026.

La venta de boletos para la Copa del Mundo de 2026 ya enfrenta cuestionamientos legales en Estados Unidos. Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación sobre el proceso de comercialización de entradas de la FIFA, luego de recibir reportes de aficionados relacionados con precios, disponibilidad y asignación de asientos.

Las autoridades buscan determinar si durante las distintas etapas de venta existieron prácticas que afectaron a los consumidores. Entre las quejas recibidas aparecen reportes de aficionados que aseguran haber recibido boletos con ubicaciones distintas a las ofrecidas originalmente, además de inconformidades por cambios constantes en los precios y por la percepción de que la disponibilidad de entradas era limitada.

“Pero la FIFA ha convertido la compra de entradas para el Mundial en un calvario de confusión, escasez artificial y precios desorbitados, todo ello a costa de los consumidores y de los trabajadores de Nueva Jersey”, declaró Davenport al anunciar el inicio de la investigación.

Como parte de las diligencias, ambas fiscalías enviaron citaciones a la FIFA para solicitar documentos relacionados con la estrategia de venta de boletos de los partidos programados en Nueva Jersey. Los investigadores revisarán información sobre el calendario de comercialización, mensajes difundidos al público y decisiones que pudieron influir en el incremento de precios.

Uno de los principales puntos bajo análisis es el sistema de precios variables utilizado por la FIFA. Este modelo ajusta el costo de las entradas dependiendo de la demanda y el momento de compra. Las autoridades consideran que esta modalidad provocó aumentos importantes en comparación con otras ediciones de la Copa del Mundo, especialmente porque las entradas fueron liberadas en distintas fases a lo largo de varios meses.

Las cifras mencionadas por las fiscalías reflejan el alcance del problema. Para el partido entre France national football team y Senegal national football team, programado el 16 de junio en el MetLife Stadium, los boletos disponibles parten de 2 mil 100 dólares, equivalentes a aproximadamente 39 mil pesos mexicanos.

En el caso de la final del Mundial, la entrada más económica entre las disponibles ronda los 16 mil 475 dólares, es decir, cerca de 306 mil pesos mexicanos. La mejor ubicación disponible alcanzó los 32 mil 970 dólares, alrededor de 612 mil pesos, después de un incremento aplicado durante el proceso de venta.