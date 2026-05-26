¿Y México? Nueva York ofrecerá entradas económicas para partidos del Mundial 2026

El programa contempla accesos para cinco encuentros de fase de grupos, un duelo de dieciseisavos de final y otro de octavos de final, aunque no incluye boletos para la final del 19 de julio. Además del acceso al estadio, los ganadores recibirán transporte gratuito en autobús de ida y vuelta.

El alcalde de Zohran Mamdani logró un acuerdo poco habitual con FIFA para poner a disposición mil boletos de 50 dólares destinados a residentes de la ciudad de Nueva York durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las entradas serán sorteadas entre aficionados locales y corresponden a partidos que se jugarán en el MetLife Stadium, sede principal de la región de Nueva York-Nueva Jersey para el torneo.

La iniciativa surgió tras meses de negociaciones entre la alcaldía y la FIFA. Durante su campaña política, Mamdani criticó el alto costo de las entradas mundialistas y sostuvo que el modelo de precios dejaba fuera a gran parte de los aficionados tradicionales. El alcalde consideró necesario que las autoridades intervinieran para garantizar mayor acceso popular al torneo.

De acuerdo con información publicada por The Athletic, Mamdani abordó directamente el tema con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una reunión celebrada en marzo en el Ayuntamiento de Manhattan. En ese encuentro también conversó sobre futbol con Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal FC, equipo del que el alcalde es seguidor.

Las entradas ofrecidas forman parte de la asignación del comité organizador conjunto de Nueva York y Nueva Jersey, por lo que la FIFA no absorberá directamente el costo. Sin embargo, el organismo tuvo que autorizar una excepción para permitir que esos boletos fueran revendidos al público a un precio menor al establecido originalmente.

El descuento resulta considerable frente a los precios oficiales de la FIFA. Los boletos especiales tendrán un costo de 50 dólares, equivalentes aproximadamente a 930 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. En contraste, algunos partidos de fase de grupos en el MetLife Stadium llegaron a ofrecerse en más de 300 dólares para localidades equivalentes de Categoría 3, es decir, alrededor de 5 mil 500 a 6 mil 600 pesos mexicanos. El encuentro entre Brasil y Marruecos tenía boletos de 315 dólares, mientras que Ecuador ante Alemania alcanzaba los 355 dólares. Incluso los partidos de eliminación directa superaban los 280 dólares.

El registro para participar en el sorteo estará abierto únicamente para residentes de Nueva York mayores de 15 años. Cada persona seleccionada podrá comprar hasta dos entradas, lo que permitirá que adultos asistan acompañados de menores. Para evitar la reventa, los boletos serán intransferibles y entregados el mismo día del partido.

Mientras Nueva York consiguió esta asignación especial, los habitantes de Nueva Jersey no tendrán acceso al mismo beneficio. Las autoridades de ese estado enfocaron sus esfuerzos en reducir los costos de transporte para los aficionados afectados por el Mundial. El comité organizador regional destinó más de 3.5 millones de dólares para apoyar a usuarios del sistema de transporte local.

El tema del traslado también generó tensión durante las negociaciones. Inicialmente, algunos servicios de transporte hacia el estadio llegaban a costar hasta 80 dólares por persona, unos mil 500 pesos mexicanos. Posteriormente, con apoyo del comité organizador y del gobierno estatal, se impulsó un esquema de autobuses escolares eléctricos que reducirá los viajes redondos desde Manhattan a 20 dólares, cerca de 370 pesos mexicanos.

Además de los boletos asequibles, la ciudad de Nueva York prepara actividades relacionadas con el Mundial en distintos puntos de la metrópoli. Entre ellas destacan zonas para aficionados, eventos comunitarios y el programa Soccer Streets, que convertirá varias calles cercanas a escuelas públicas en espacios recreativos dedicados al futbol durante el verano.

Aunque el acuerdo fue celebrado por la alcaldía y el comité organizador, algunos políticos de Nueva Jersey cuestionaron el alcance real de la medida. Legisladores demócratas señalaron que mil entradas representan apenas una pequeña fracción del total disponible para los partidos del Mundial y pidieron a la FIFA implementar acciones más amplias para reducir costos a todos los aficionados.