Giorgian De Arrascaeta es elegido Rey de América 2025 tras arrasar en la votación continental

El futbolista uruguayo Giorgian De Arrascaeta fue elegido este miércoles como el Rey de América 2025, reconocimiento que lo acredita como el mejor jugador del continente, de acuerdo con la tradicional encuesta América le responde que organiza el diario El País.

El actual referente del Flamengo se impuso de manera categórica al obtener 62.8 por ciento de los votos, en la 40ª edición del galardón, una cifra que reflejó el dominio absoluto del mediocampista charrúa durante la temporada.

En la elección participaron 264 periodistas de 16 países, lo que representó un récord histórico de participación en la encuesta.

De Arrascaeta superó con amplio margen a Lionel Messi, jugador del Inter Miami, quien terminó en el segundo lugar con 14.8 por ciento, mientras que el argentino Adrián “Maravilla” Martínez, de Racing Club, ocupó la tercera posición con 5 por ciento de los sufragios.