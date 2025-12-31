Giorgian De Arrascaeta es elegido Rey de América 2025 tras arrasar en la votación continental

Fútbol Internacional
/ 31 diciembre 2025
    Giorgian De Arrascaeta es elegido Rey de América 2025 tras arrasar en la votación continental
    Giorgian De Arrascaeta posa con el reconocimiento de Rey de América 2025, tras una temporada histórica con Flamengo y la selección de Uruguay. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista uruguayo fue nombrado luego de una votación histórica organizada por el diario El País, en la que superó ampliamente a figuras como Lionel Messi

El futbolista uruguayo Giorgian De Arrascaeta fue elegido este miércoles como el Rey de América 2025, reconocimiento que lo acredita como el mejor jugador del continente, de acuerdo con la tradicional encuesta América le responde que organiza el diario El País.

El actual referente del Flamengo se impuso de manera categórica al obtener 62.8 por ciento de los votos, en la 40ª edición del galardón, una cifra que reflejó el dominio absoluto del mediocampista charrúa durante la temporada.

En la elección participaron 264 periodistas de 16 países, lo que representó un récord histórico de participación en la encuesta.

De Arrascaeta superó con amplio margen a Lionel Messi, jugador del Inter Miami, quien terminó en el segundo lugar con 14.8 por ciento, mientras que el argentino Adrián “Maravilla” Martínez, de Racing Club, ocupó la tercera posición con 5 por ciento de los sufragios.

La diferencia en los votos confirmó el impacto continental del uruguayo, quien fue considerado de forma unánime como el futbolista más determinante del año en América.

Un 2025 consagratorio con Flamengo y Uruguay

El reconocimiento llega tras un 2025 excepcional para De Arrascaeta. Con Flamengo fue figura clave en la conquista de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileño, además de firmar una temporada sobresaliente en producción ofensiva, con goles, asistencias y actuaciones decisivas en los momentos más importantes del calendario.

A nivel individual, el mediocampista también se consolidó como uno de los máximos goleadores extranjeros en la historia del club brasileño, reforzando su estatus como ídolo contemporáneo del Flamengo.

Con la selección de Uruguay, De Arrascaeta fue pieza fundamental en el proceso rumbo al Mundial 2026, aportando liderazgo, creatividad y goles en los compromisos oficiales, lo que fortaleció aún más su candidatura al premio continental.

Con este galardón, Uruguay vuelve a tener un Rey de América después de 10 años, ya que el último futbolista charrúa en obtener el reconocimiento había sido Carlos Sánchez en 2015.

El premio confirma el regreso del futbol uruguayo al protagonismo individual en el escenario sudamericano.

Además del título individual, De Arrascaeta fue incluido en el once ideal de América, completando un año perfecto en lo colectivo e individual y reafirmando su lugar entre los futbolistas más influyentes del continente.

Temas


Copa Libertadores
Premios

Localizaciones


Sao Paulo

Organizaciones


Conmebol

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

