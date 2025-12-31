Real Madrid pierde a Mbappé: no jugará la Supercopa de España por lesión
La baja del delantero francés obliga al Real Madrid a reorganizar su ataque, luego de confirmarse un esguince de rodilla, en duda para el arranque del calendario de enero
Kylian Mbappé, delantero estrella del Real Madrid, quedó descartado para disputar la Supercopa de España 2026 tras confirmarse una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por varias semanas.
El club informó que el atacante sufrió un esguince en la rodilla izquierda, diagnóstico confirmado luego de las pruebas médicas realizadas por los Servicios Médicos.
El tiempo estimado de recuperación es de al menos tres semanas, lo que anula su participación en la Supercopa de España, programada del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita.
La ausencia de Mbappé representa un golpe para los planes del cuerpo técnico rumbo al primer título del año.
El francés es uno de los referentes ofensivos del equipo en la temporada y su baja obliga a reajustar el ataque para los compromisos decisivos tras el receso invernal.
Mbappé ya había presentado molestias en la misma rodilla y no entrenó con normalidad en los días previos, lo que encendió las alertas antes de confirmarse su baja definitiva.
Además de la Supercopa, su presencia en otros partidos de enero queda en duda y dependerá de la evolución de su recuperación, incluidos compromisos relevantes del calendario europeo.
El Real Madrid seguirá de cerca la evolución del jugador y no fijó una fecha exacta de regreso.
La prioridad del cuerpo médico es evitar riesgos de recaída y garantizar un retorno seguro cuando esté plenamente recuperado.