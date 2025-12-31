Real Madrid pierde a Mbappé: no jugará la Supercopa de España por lesión

Kylian Mbappé, delantero estrella del Real Madrid, quedó descartado para disputar la Supercopa de España 2026 tras confirmarse una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por varias semanas.

El club informó que el atacante sufrió un esguince en la rodilla izquierda, diagnóstico confirmado luego de las pruebas médicas realizadas por los Servicios Médicos.

El tiempo estimado de recuperación es de al menos tres semanas, lo que anula su participación en la Supercopa de España, programada del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita.

La ausencia de Mbappé representa un golpe para los planes del cuerpo técnico rumbo al primer título del año.

El francés es uno de los referentes ofensivos del equipo en la temporada y su baja obliga a reajustar el ataque para los compromisos decisivos tras el receso invernal.