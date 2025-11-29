Flamengo vence a Palmeiras y conquista su cuarta Copa Libertadores

El Flamengo añadió el sábado un nuevo capítulo a su trayectoria internacional al derrotar 1-0 a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, disputada en el estadio Monumental de Lima. El triunfo aseguró la cuarta coronación del club carioca en el torneo y amplió la racha de títulos recientes para el futbol brasileño.

El único gol del encuentro llegó a los 67 minutos. Danilo conectó un remate de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Giorgian de Arrascaeta, acción que desequilibró un partido marcado por la disputa en mediocampo y las limitadas aproximaciones claras. El defensor del Mengao se adelantó a la marca dentro del área y firmó la jugada que definió la final.

TE PUEDE INTERESAR: Piastri se lleva la pole en la Qualy del GP de Qatar 2025 y peleará por el título de la F1

Con esta victoria, Flamengo sumó su cuarto trofeo continental después de los obtenidos en 1981, 2019 y 2022. Al mismo tiempo, se convirtió en el primer club brasileño con cuatro títulos en la competencia, superando a Palmeiras, São Paulo, Santos y Grêmio. La conquista permitió al equipo igualar la línea de River Plate y Estudiantes de La Plata, y quedar solo por detrás de Independiente, Boca Juniors y Peñarol.

El triunfo también aportó beneficios económicos y competitivos. Flamengo recibió 24 millones de dólares y aseguró su participación en el Mundial de Clubes 2029, además del derecho a disputar la Recopa Sudamericana frente a Lanús, ganador de la Sudamericana. Palmeiras obtuvo siete millones de dólares por llegar a la final.

El encuentro comenzó con retraso debido a la llegada tardía de la delegación paulista al estadio, lo que pospuso el inicio unos 15 minutos. Una vez iniciado, Flamengo trató de tomar la iniciativa. Antes de los 20 minutos, Bruno Henrique y Samuel Lino probaron de media distancia, aunque sin precisión.

Palmeiras respondió ajustando su línea defensiva con Bruno Fuchs, Gustavo Gómez y Murilo, lo que redujo los espacios de ataque del rival. Aun así, Flamengo controló la posesión, con 67% en la primera parte, pero no encontró vías para exigir al arquero Carlos Miguel, quien reemplazó al lesionado Weverton.

Una acción polémica se presentó a los 30 minutos, cuando Erick Pulgar golpeó a Bruno Fuchs con el juego detenido. El árbitro argentino Darío Herrera mostró tarjeta amarilla pese a las protestas de los jugadores paulistas.

En la segunda parte, Palmeiras intentó atacar con mayor frecuencia mediante Vitor Roque, pero la jugada del gol cambió el rumbo. Tras el tanto, Felipe Anderson y Facundo Torres ingresaron para buscar el empate, sin éxito.

El equipo dirigido por Filipe Luís, quien ganó la Libertadores dos veces como jugador, pudo ampliar la diferencia en tiempo añadido con un disparo de Jorge Carrascal que pegó en el poste.

Con el silbatazo final, Flamengo cerró una campaña que comenzó con dudas en la fase de grupos y terminó con un nuevo título continental.