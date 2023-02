La Selección Mexicana de Futbol, sin identidad

La Selección Mexicana de Futbol carece de identidad. Desde hace muchos años, los directivos encargados de hacer la designación del director técnico se confunden y olvidan que, antes que designar a un entrenador, tienen que procurar darle al llamado Tri una identidad propia, identidad que perdió hace varios años, y los encargados de hacer la designación olvidan la historia.

Lamentable lo que sucedió en Qatar 2022, con la persona que manejaba el equipo, porque nunca pudo descifrar la importancia de ser el líder de una Selección de un país como el nuestro, donde trastornó a la noble afición, dándole el pase automático a Argentina, que —al final— fue merecedor de ser campeona.

La expectación que crearon los responsables de nombrar a un entrenador mexicano o extranjero, quedó sólo en eso, volviendo a tropezar con la misma piedra, desilusionando al futbol mexicano en general, confirmando que no tiene —ni tendrá— identidad, mientras continúen colocando directores técnicos con excelente currículum, pero que no han dejado ninguna herencia más que un pésimo sabor de boca, con resultados negativos que no inspiran a nadie más que a continuar con la deformación del futbol mexicano, lo cual duele y solamente es visto por los aficionados y por los que quieren un mejor panorama de nuestro balompié.

Es evidente la molestia que existe entre la afición, medios de comunicación, exfiguras del futbol mexicano y entrenadores nacidos en este país, descartados por razones absurdas; jugadores desilusionados, así como muchas personas más.

Hay una lección silenciosa que no se la quiere aprender el futbol nacional, que es que Estados Unidos ha dominado a México en los últimos torneos de la zona.

La MLS supera ahora a la Liga MX en cada departamento. Los mexicanos que radican en Estados Unidos tienen un cariño por el llamado Tri, pero ya no se la creen y la afición en nuestro país está cansada de tanto engaño.

A todo esto, sumemos la división en el deporte mexicano, llámese futbol, tenis, natación o cualquier disciplina, así como la poca credibilidad que tienen los directivos de las federaciones, asociaciones y organizaciones, producto de la carencia de personas preparadas y especializadas en el deporte. Los grandes equipos de las mejores Ligas profesionales tienen en sus filas a jóvenes que estudian administración del deporte, a los cuales sus dueños o presidentes de clubes apoyan y los escuchan.

El nombramiento del director técnico de la Selección de futbol de México ha creado una ola de reclamos, maltratando aún más la imagen de un futbol nacional muy lastimado.