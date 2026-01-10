Manchester City, Chelsea y Newcastle avanzan en la FA Cup; Tottenham queda eliminado

Fútbol Internacional
/ 10 enero 2026
    Manchester City, Chelsea y Newcastle avanzan en la FA Cup; Tottenham queda eliminado
    El Manchester City fue la gran figura de la jornada sabatina en la FA Cup tras golear 10-1 al Exeter City y avanzar sin complicaciones a la siguiente ronda. FOTO: AP

La tercera ronda de la FA Cup dejó goleada del Manchester City, triunfo sólido del Chelsea, dramática clasificación del Newcastle en penales y la sorpresiva eliminación de los Spurs

En una intensa jornada sabatina de la FA Cup, los principales clubes de la Premier League cumplieron, con excepción del Tottenham, y avanzaron en la tercera ronda del torneo.

Manchester City, Chelsea y Newcastle United sellaron su pase con victorias de distinto calibre, mientras que el Tottenham Hotspur se despidió de la competencia tras caer en casa.

El Manchester City protagonizó la actuación más llamativa del día al golear 10-1 al Exeter City, en un partido sin resistencia para el equipo de Pep Guardiola.

El encuentro quedó prácticamente definido desde el primer tiempo, con una ofensiva arrolladora en la que destacó Antoine Semenyo, quien marcó en su debut y además colaboró con una asistencia.

La contundencia del City se reflejó en el reparto de goles, con múltiples anotadores y un dominio absoluto de principio a fin que reafirmó su etiqueta de favorito al título.

El Chelsea también resolvió su compromiso con autoridad al imponerse 5-1 al Charlton Athletic como visitante.

Los “Blues” tomaron ventaja tempranera y no soltaron el control del partido, apoyados en una actuación colectiva sólida y en la eficacia de sus atacantes, que capitalizaron las facilidades defensivas del rival.

La diferencia de categoría fue evidente y el conjunto londinense avanzó sin sobresaltos a la siguiente ronda.

Más sufrido fue el pase del Newcastle United, que protagonizó uno de los duelos más vibrantes del sábado.

Los “Magpies” empataron 3-3 ante el Bournemouth en tiempo reglamentario, en un encuentro de ida y vuelta con goles en momentos clave.

Ya en la tanda de penales, Newcastle se impuso 7-6, con su guardameta como figura al atajar uno de los disparos decisivos y asegurar la clasificación tras un cierre dramático.

La nota negativa para los grandes la puso el Tottenham Hotspur, que quedó eliminado tras perder 2-1 frente al Aston Villa en su propio estadio.

El conjunto visitante golpeó primero con dos anotaciones en la primera mitad y, aunque los Spurs reaccionaron en el complemento y lograron descontar, no les alcanzó para evitar la derrota.

La eliminación temprana supone un duro revés para el equipo londinense, que ve esfumarse una de sus opciones de pelear por un título en la temporada.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

